Sem química pós-BBB 20! Marcela McGowan confirma ficada com Gizelly Bicalho

Um dos possíveis casais mais shippados do BBB 20 foi Marcela McGowan e Gizelly Bicalho. As duas protagonizaram cenas bem românticas dentro do reality show, mas não tiveram nada. No entanto, a médica contou, durante o programa Aqui Em Casa, de Sarah Biancolini e Gabriel Rocha, que conseguiu trocar uns beijos com a advogada.

"Eu já beijei a Gizelly depois do BBB. Fomos ver se tinha realmente essa química que o pessoal falava", contou. Apesar da tentativa, a química não deu certo e Marcela partiu para outra pessoa. “Eu amo ela como a minha irmã”, disse a loira.

Gabriel, apresentador do programa, confirmou que estava no local no momento do beijo e percebeu que não tinha química entre elas: “Eu estava junto e Luiza também, que não estava namorando ainda, e rolou o beijo. Já beijaram já. E não tinha essa química, né?”.

A profissional da área da saúde ainda relembrou uma cena em que diversos internautas acreditaram que as duas estavam se beijando debaixo do edredom, mas na verdade, ambas conversavam sobre a eliminação do ex-namorado de Marcela, Daniel. “Tem uma cena minha debaixo da coberta com a Gi que o povo achou que a gente estava beijando, mas na verdade ela queria fofocar. Ela achava que o Daniel tinha sido eliminado por questões políticas”, disse.

Atualmente, a ex-BBB está noiva da cantora Luiza, que fazia dupla com Maurílio. Gizelly, por sua vez, namora o arquiteto Talles Gripp.