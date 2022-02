Sem retorno de Wilson, Vitória faz contato com mais três goleiros

A contratação de um goleiro é uma das prioridades do Vitória para a sequência da temporada. Inicialmente, as atenções da diretoria rubro-negra estavam todas voltadas para Wilson, que defendeu o clube entre 2013 e 2015. Como o jogador não aceitou a proposta, os dirigentes do Leão iniciaram conversa com outros três arqueiros e deve fechar com um deles em breve. A informação foi divulgada inicialmente no programa BN Na Bola, da Rádio Salvador FM, e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Apesar de ter rescindido contrato com o Coritiba recentemente e estar livre para assinar com outro clube, Wilson atravessa problemas pessoais e não aceitou a oferta oferecida pelo Leão. "O Vitória chegou a acertar tudo. O problema não é o Vitória e sim um problema pessoal dele. Acho muito difícil ele vir nesse momento", admitiu o presidente do Vitória, Fábio Mota, ao CORREIO.

Revelado na Toca do Leão, Lucas Arcanjo é o titular da camisa 1 do Vitória desde o ano passado e vem se destacando mais uma vez nesse início de temporada. Substituto imediato, Caíque será emprestado ao Rochester FC, dos Estados Unidos. Por enquanto, ele ainda está no clube e ficou no banco no jogo-treino da última sexta-feira (18), contra o Falcon, de Sergipe.

"A gente está correndo atrás porque Caíque vai sair. Como ele vai sair, a gente precisa de um goleiro, é um fato. Quando David saiu a gente correu atrás de Tréllez. Caíque saiu e a gente precisa de um goleiro, então a gente está correndo atrás. Monitoramos três e estamos conversando. Estamos vendo com Dado, que é o treinador, e tem um peso nisso aí. Dado tem a preferência dele e estamos tentando contratar o da preferência do treinador", contou Fábio Mota.

Outros dois goleiros revelados nas categorias do Vitória estão à disposição no elenco, mas têm pouca experiência. Cabral, 20 anos, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo deste ano e tem apenas um jogo como profissional na carreira, em maio do ano passado, quando foi titular contra o Fluminense de Feira, no Baiano.

Yuri tem 21 anos e se profissionalizou em 2020, quando fez cinco jogos na Série B do Brasileiro, quatro deles como titular. No ano passado, ele teve outras cinco oportunidades. três delas pelo Baiano e duas na Copa do Nordeste.

Com Lucas Arcanjo embaixo das traves, o Vitória volta a campo no sábado (26), às 16h, quando recebe o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.