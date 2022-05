Sem Rildo, Bahia vai ter nova formação de ataque contra o Azuriz

Em reta final da preparação para a decisão na Copa do Brasil, o Bahia ajusta os últimos detalhes antes da partida contra o Azuriz, nesta terça-feira (10), às 20h30, no estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco, no Paraná, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio.

O técnico Guto Ferreira vai ser forçado a mexer na escalação da equipe e tem problema para montar o ataque. Em alta depois de anotar dois gols na goleada de 4x0 sobre o Londrina, na terça-feira passada, pela Série B, o atacante Rildo não vai poder atuar. Como já disputou a Copa do Brasil pelo Grêmio, ele está impedido de entrar em campo.

Para piorar a situação do tricolor, o atacante Raí Nascimento passou por cirurgia depois de ter fraturado a mão e também está fora. Com um leque menor de opções no ataque, o mais cotado para ficar com a vaga é Vitor Jacaré.

Jacaré iniciou bem a trajetória com a camisa azul, vermelha e branca ao marcar dois gols na vitória de 2x0 diante do Cruzeiro, pela primeira rodada da Segundona. Mas o atacante não conseguiu repetir o mesmo desempenho nos jogos seguintes. Ele chegou a ser titular contra Náutico e CSA, no Brasileirão, e Azuriz, pela Copa do Brasil, mas não conseguiu balançar as redes.

O atacante voltou para o banco de reservas e viu Rildo aproveitar a chance que teve após a saída de Raí. Por sinal, o time vai precisar balançar as redes se quiser evitar emoções no Paraná.

Como empatou o jogo de ida por 0x0, na Fonte Nova, a equipe baiana precisa vencer por qualquer placar para garantir a vaga nas oitavas de final no tempo normal. O empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto a derrota dá a classificação ao Azuriz.

Vale lembrar que, além de Rildo, outros jogadores não têm condições de jogo e nem viajaram com a delegação. Como atuaram na atual edição da Copa do Brasil por Ferroviária e Botafogo-SP, respectivamente, Didi e Emerson Santos estão fora. Completam a lista de desfalques o atacante Rodallega e o meia Lucas Mugni, ambos em fase de transição física.

Vai poupar?

Além das mudanças forçadas, não será surpresa se Guto Ferreira poupar outros atletas. Na conversa com os jogadores após o jogo com o Londrina, o treinador indicou que pode rodar o elenco. Depois do embate com o Azuriz, o Esquadrão terá mais um jogo fora de casa, contra o Vasco, domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro.

“Antes disso, tem a Copa do Brasil. Tem alguns [jogadores] que vão descansar. Na realidade, vão treinar para melhorar e outros vão para lá para conseguir a classificação. Tenho certeza que quem vai lá, vai conseguir a classificação”, disse o treinador.

Nesse cenário, atletas como os atacantes Ronaldo e Marcelo Ryan, o volante Lucas Falcão e o meia Gregory podem receber chances.

Ontem, a delegação tricolor desembarcou em Chapecó-SC. Hoje, o Bahia faz o último treino antes da partida, no CT da Chapecoense. Será nessa atividade que Guto vai definir o time que inicia o jogo. Logo depois, o tricolor segue de ônibus até a cidade de Pato Branco, que fica a 136 km da cidade catarinense.