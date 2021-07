Sem vencer há 4 jogos, Vitória visita Confiança e tenta sair do Z4

O Vitória não ganha há quatro partidas na Série B. São três derrotas seguidas e um empate. A sequência ruim, somada ao início da 10ª rodada, coloca o Leão na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Neste sábado (10), a equipe visita o Confiança, no Batistão, em Aracaju, às 19h, e é preciso somar para sair do fim da tabela.

Pela primeira vez desde que chegou, o técnico Ramon Menezes teve uma semana livre de compromissos para treinar o time. Foram cinco sessões de atividades na Toca do Leão até a viagem para Sergipe, na tarde de sexta-feira (9).

"Foi a primeira oportunidade de ficar de três a quatro dias junto com os atletas. Fazer um pouco mais de parte tática, das correções (...) Sabemos o que precisamos melhorar. A mudança de comportamento em determinados momentos do jogo, melhorar o nosso último terço do campo, o poder de definição. Mas o trabalho está crescendo. Time já tem uma cara, um padrão. Expectativa de fazer um grande jogo contra o Confiança", avaliou Ramon.

No Batistão, o Leão buscará sua primeira vitória fora de casa. Até aqui, a campanha de visitante tem aproveitamento de apenas 16,7%, com dois empates e duas derrotas em quatro jogos.

"Vamos jogar contra um adversário na casa dele, que vai dificultar nossas ações. Precisamos somar pontos dentro da competição novamente, voltar a ter uma sequência de bons resultados. Todo mundo tem a consciência disso. Estamos trabalhando muito nesse sentido. O torcedor pode ter certeza que a entrega de todo mundo tem sido boa", disse o treinador.

Para vencer, porém, será preciso melhorar a qualidade do setor ofensivo. Nesses quatro duelos fora de casa, o Leão marcou apenas um gol, no empate em 1x1 com o Guarani, logo na estreia. É um dos times que menos marcou fora de casa, empatado com o CSA. Por outro lado, sofreu três gols longe dos seus domínios - além do Bugre, foi vazado pelos ataques do Coritiba e Botafogo.

Para enfrentar o Confiança, Ramon não terá à disposição dois jogadores que foram titulares no jogo passado, contra o Goiás. O lateral direito Raul Prata, machucado, e o zagueiro Thalisson Kelven, com cansaço muscular, foram vetados pelo departamento médico.

Outra baixa é o lateral esquerdo Roberto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Gabriel Bispo fica à disposição após ter cumprido a punição na rodada passada.

Uma possível formação do Vitória conta com: Ronaldo, Cedric, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo (João Pedro), Pablo Siles, Bruno Oliveira e Soares; Ygor Catatau e Dinei.

Histórico

Vitória e Confiança já se enfrentaram 23 vezes, e o rubro-negro tem ampla vantagem: são 14 triunfos, contra seis do Dragão. Nos últimos anos, porém, o duelo tem sido equilibrado.

De 2010 para cá, foram nove encontros entre os times, com quatro vitórias do Leão, três do time sergipano e dois empates. Na atual temporada, as equipes chegaram a se enfrentar pela Copa do Nordeste, e o jogo terminou 0x0. Pela Série B do ano passado, o Confiança ganhou as duas partidas, com 1x0 em casa e 3x2 no Barradão.

O Dragão, assim como o Vitória, não vem passando um bom momento. Perdeu os últimos dois confrontos, contra Coritiba e Vasco (ambos por 1x0), e não marca gols há três rodadas. "Estudamos muito o adversário, sabemos da força dele. Tem contra-ataque muito forte. Neto Berola já atuou aqui...", finalizou Ramon Menezes.

Neto Berola, aliás, não é o único ex: também passaram pelo Vitória o lateral direito Leandro Silva, o meia Jhemerson e o atacante Willians Santana. Diante do Leão, o técnico do Confiança, Rodrigo Santana, não poderá contar com o volante Serginho e o zagueiro Nirley, suspensos. Terá os retornos do zagueiro Nery Bareiro e do atacante Willians Santana.

Um possível Confiança tem: Rafael Santos, Marcelinho, Nery Bareiro, Victor Sallinas e João Paulo; Gilberto, Jhemerson e Daniel Penha; Gustavo Ramos, Hernane Brocador e Neto Berola.