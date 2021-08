Sem vencer há cinco jogos no Brasileiro, Bahia fica mais perto do Z4 que do G6

O empate em 1x1 com o Cuiabá, sábado, na Arena Pantanal, fez o Esquadrão completar o quinto jogo sem vencer pela Série A. O ponto conquistado fora de casa foi importante para manter a equipe na 10ª colocação (18 pontos) e chegou até como um certo alívio, já que, mesmo sem ganhar, o time ao menos encerrou a sequência de quatro derrotas.

Mas o período sem vitórias já provoca danos. Basta analisar a distância do time para a zona de rebaixamento. Quando venceu o Juventude por 1x0, na 10ª rodada, e conquistou seu último triunfo, o Bahia tinha diferença de nove pontos para o Z4 e era o sexto colocado, na zona de classificação para a Libertadores.

Cinco jogos depois, o clube ainda figura na primeira página da classificação, mas viu a distância até o G6 subir para cinco pontos, e para a zona de rebaixamento cair para quatro. Com um detalhe: o Cuiabá, 18º com 14 pontos, tem um jogo a menos. E o Grêmio, 19º com 10, tem duas partidas a menos, o que significa que a distância do Bahia para o Z4 pode encurtar.

Em busca de recuperação, o tricolor se apega na sequência que tem pela frente. Depois do corredor que teve Flamengo e Atlético-MG, o time encara agora adversários considerados “mais tranquilos”.

O Cuiabá foi o primeiro deles e abriu a caminhada dos últimos cinco jogos no primeiro turno. O próximo é contra o Atlético-GO, domingo, às 18h15, em Pituaçu. O clube goiano está imediatamente acima do Bahia na tabela. Com 20 pontos, é o 9º.

Logo depois de enfrentar o Atlético-GO, o Esquadrão visita o Grêmio em Porto Alegre. O time gaúcho, que ganhou ontem da Chapecoense (2x1) no encerramento da 15ª rodada, está na zona de rebaixamento. Na sequência, o Bahia vai ao Rio pegar o Fluminense, atual 13º colocado.

O time fecha a primeira metade do Brasileirão contra o Fortaleza, em Salvador. A equipe cearense faz ótima campanha e ocupa a terceira posição. “O Brasileirão é cercado de alçapões, desafios grandes. Todas as equipes passam por oscilações. E nós passamos, talvez, pela pior delas. Nosso time não se encontrou, perdeu muitos pontos”, analisa o técnico Dado Cavalcanti.

Apesar da sequência considerada mais fácil, o Bahia precisa redobrar a atenção. Nesta edição da Série A, o time tropeçou justamente contra equipes que estavam abaixo do clube na tabela, até brigando para fugir da zona de rebaixamento.

O tricolor foi derrotado em casa por América-MG (4x3) e Sport (1x0). Além disso, caiu para o São Paulo (1x0), no Morumbi, e não passou de um empate com o Cuiabá (1x1), na rodada passada.