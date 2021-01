Sem vencer há oito jogos, Bahia pega Athletico e tenta sair do Z4

O ano de 2021 não começou como o Bahia queria. Em dois jogos disputados, o Esquadrão somou um empate e uma derrota e ainda não conseguiu vencer no novo ano. Nesta quarta-feira (20) tem a chance de fazer diferente diante do Athletico-PR, às 18h, na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo contra o time paranaense será o primeiro do tricolor em casa no ano, e vencer é mais do que obrigação. Com 29 pontos, o Bahia inicia a rodada dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, mas tem a chance de deixar o Z4. Para isso, é necessário, além dos três pontos, secar os adversários.

O Esquadrão está a exatos três pontos de Vasco, Sport e Fortaleza, com um jogo a menos que os rivais nordestinos. Por isso, precisa que pelo menos um dos três tropece na rodada. Apesar da matemática, o técnico Dado Cavalcanti garante que não se apega aos cenários e o que mais importante é fazer o dever de casa.

“Pensar exclusivamente no próximo jogo. Às vezes fazemos contas, planos, contamos com a ajuda do adversário, mas não fazemos nossa parte. Então, é excluir qualquer tipo de fator externo dentro do nosso meio com os atletas, dar confiança para eles, que precisam de confiança para jogar, precisam de confiança para render. É uma das coisas que venho batendo bastante internamente. De passar confiança, coragem, atitude para jogar, para que a gente consiga vencer as adversidades”, disse.

As palavras do treinador fazem sentido, já que a vida do Bahia na Série A tem sido difícil. Há oito jogos a equipe não ganha no Brasileirão. A última vez foi há dois meses, quando também enfrentou um adversário paranaense. O rival em questão foi o Coritiba, no dia 16 de novembro, no Couto Pereira. A partida terminou com placar de 2x1 para o tricolor.

O próprio Dado Cavalcanti ainda não venceu no comando da equipe principal. Até aqui foram três jogos com duas derrotas e um empate. Enquanto isso, do outro lado, o adversário vive situação bem diferente. O Athletico está sem perder há cinco partidas, com três vitórias e dois empates no período.

Diante de um oponente que promete dificultar a vida tricolor, Dado Cavalcanti quer usar o tempo como aliado. Com a folga no último final de semana, o elenco teve quase dez dias de preparação para o confronto. Período que o treinador garante ter sido bem aproveitado.

“Os dias são importantes no processo de evolução. Comemorei esse tempo de trabalho a mais. Acho que o tempo de treinamento surtiu efeito nas duas últimas rodadas, contra Grêmio e Atlético-GO, principalmente contra o Grêmio. Reforcei nesse tempo um pouco mais alguns comportamentos defensivos, principalmente da primeira linha de marcação”, disse Dado antes de completar:

“Vamos enfrentar um adversário que para mim é um dos mais equilibrados do campeonato, tanto ofensivamente, quanto defensivamente. Que faz 50% dos seus gols com jogada de bolas dentro da área. E isso tem sido o pesadelo da nossa equipe durante todo o campeonato. Então, fortaleci nos treinamentos a ideia do comportamento em relação ao encaixe de área defensivo. O posicionamento do primeiro homem e o encaixe de marcação do segundo homem”, finalizou.