Sem Vico e Thiago Lopes, Vitória está pronto para enfrentar o Guarani

O ataque do Vitória tem uma baixa confirmada para o jogo contra o Guarani, quarta-feira (20), às 16h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O atacante Vico testou positivo para covid-19 e não encara a equipe paulista. O jogador está afastado do elenco desde o último domingo (17), quando apresentou um quadro de infecção viral. Por isso, ele desfalcou o rubro-negro no empate sem gols com a Chapecoense, na rodada passada.

Outro jogador que não entrará em campo na antepenúltima rodada da Série B do Brasileiro é o meia Thiago Lopes. Ele lesionou a coxa direita durante o jogo passado e permaneceu em Salvador fazendo tratamento. Já o centroavante Léo Ceará está recuperado da dor nas costas e confirmado entre os titulares.

Seguem fora o goleiro Ronaldo e o atacante Ewandro. Em compensação, o volante Guilherme Rend está recuperado de contusão e reforça o time contra o Guarani.

O grupo finalizou a preparação para o jogo na manhã desta terça-feira (19), com um trabalho tático, na Toca do Leão. O técnico Rodrigo Chagas relacionou 22 jogadores para a partida contra o Guarani, sendo que cinco deles são da base rubro-negra: Eduardo, Gabriel Santiago, Ruan Nascimento, Samuel e Yuri. O Vitória não divulga a lista completa de relacionados para as partidas. Com 39 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 17º colocação.