Semana da Colômbia em Salvador tem mesa redonda sobre história e semelhança entre os países

A programação da Semana da Colômbia começou nesta quarta-feira (1°) em grande estilo, com um buffet temático no período da manhã, elaborado pelo chef colombiano Manuel Mendoza, no Restaurante Escola Senac Casa do Comércio. Já às 18h, o Instituto Cervantes foi palco da mesa redonda “Salvador e Cartagena das Índias: Diálogo entre cidades fortalezas”, com o historiador Francisco Senna e o diretor do Museu Histórico de Cartagena, Moises Marin. A moderadora foi Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

“A Semana da Colômbia foi pensada para fazer uma aproximação de povos irmãos, vizinhos e amigos. A Colômbia, com muita identidade cultural com a Bahia, é um país à margem do Caribe. Cartagena representa o grande porto de saída de escoamento da riqueza da América Espanhola lá, como Salvador foi aqui, no Recôncavo Baiano, e para o Brasil foi a primeira e permaneceu capital por 214 anos, de onde saiu e entrou muita riqueza também”, destacou o historiador Francisco Senna.

A apresentação de Francisco no Instituto Cervantes nesta quarta foi dividida em dois módulos, o primeiro falou do aspecto físico da cidade, com suas defesas, fortificações e seus edifícios públicos, privados, militares e religiosos. O segundo tratou das manifestações culturais: a culinária baiana, a capoeira, o maculelê, o samba de roda, a puxada de rede e o carnaval, que é considerado a maior festa de rua do mundo. Toda a apresentação do especialista foi feita através de um viés histórico.

O historiador explicou ainda que Cartagena e Salvador surgiram como uma fortaleza e com uma influência muito grande das culturas ibéricas, Espanha e Portugal, respectivamente, e também africana. Então, enquanto Bogotá, capital da Colômbia, tem muita influência do nativo pré-colombiano, Cartagena tem muita influência do africano que foi para lá, como veio também para a Bahia.

“Esse encontro de povos, essa miscigenação, essa mistura de culturas, de etnias e religião criaram uma nova identidade cultural muito semelhante entre uma e outra, com manifestações culturais da gastronomia, da dança, do folclore, música e da religiosidade muito parecidas. Eu tive a oportunidade de ir para a Colômbia há cinco anos e fiquei encantado por Cartagena, me senti na Bahia fora na Bahia”, completou o historiador.

A Semana da Colômbia comemora os 95 anos de um ponto crucial da história entre os dois países. No dia 24 de abril de 1907, foi assinado o Tratado Vásquez Cobo – Martins, com o objetivo de definir os limites dos 1.644 km de linha de fronteira entre a Colômbia e o Brasil.

Segundo Natália Peixoto, analista internacional do setor cultural do ECI, a semana é também uma forma de tratar projetos juntos, viabilizando ações não só em Salvador, mas em Ibagué, cidade colombiana parceira da capital baiana. “Além da Semana da Colômbia em Salvador, em um futuro próximo a ideia é ter a Semana de Salvador na Colômbia. E isso vai acontecer graças ao acordo de cooperação”, anunciou.

Além da programação realizada nesta quarta, na quinta-feira (2), o café será o tema de um encontro aberto ao público, no Restaurante Escola Senac Pelourinho, no Museu da Gastronomia Baiana, a partir das 16h30. A “Hora do Café” contará com um bate-papo com especialistas e degustação do legítimo café colombiano.

Já às 19h, a Conexão Colômbia x Brasil aporta no restaurante Omi. Na ocasião, os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca se juntam ao chef Manuel Mendoza, no preparo de um menu especial no restaurante, localizado no Fera Palace, na Rua Chile.

Neste mesmo dia, às 18h, o espaço Boca de Brasa localizado no Subúrbio 360, em Coutos, receberá uma oficina para jovens, com a presença de bailarinos da cidade de Ibagué, na Colômbia, e do Balé Folclórico da Bahia. Nathalia Peixoto destaca que as duas cidades têm riquezas culturais muito fortes: “Por essa razão decidimos fazer este intercâmbio entre os balés da Bahia e de Ibagué, com a oficina na quinta e a apresentação na sexta-feira”.

Na sexta-feira (3), às 17h30, os balés folclóricos da Colômbia e da Bahia se encontram novamente, para uma apresentação no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. Os grupos levarão ao Centro Histórico de Salvador apresentações com músicas colombianas e brasileiras. O concerto musical que acompanhará os balés contará com músicos colombianos que fazem parte da Orquestra Sinfônica da Bahia, além de oito músicos vindos da Colômbia especialmente para a semana.

Por fim, no sábado (4), encerrando a semana, o Restaurante Escola Senac Casa do Comércio receberá o jantar a quatro mãos, elaborado por chefs do Senac e o chef Manuel Mendoza.

A Semana da Colômbia em Salvador é uma iniciativa da Embaixada da Colômbia no Brasil, em parceria com o Escritório de Cooperação Internacional (ECI) e do Escritório de Governança Social Santa Dulce dos Pobres, da Prefeitura de Salvador, além do Instituto Cervantes e do Senac. As atividades da semana temática contam ainda com a parceria do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Restaurante Omi, Copa Airlines, do instagram Salvador Latina, Latam Airlines e da agência de viagens Happy Tour.

Programação

Data: 02/06

Local: Museu Gastronômico da Bahia – Restaurante Escola do Senac no Pelourinho

Horário: 16h30 às 18h30

Evento gratuito e aberto ao público: Hora do Café - Especial Colômbia

Bate Papo sobre os Cafés Colombianos, seguido de degustação, realizado em parceria entre Senac e o Escritório Comercial da Colômbia – ProColombia.

Por Igor Dias, Anderson Almeida, Lúcio Almeida - Baristas do Senac Bahia, Cristiano Ribeiro e Djenal Santos - Chefs de Cozinha do Senac Bahia. Mediação: Ana Carla Pereira - Coordenadora de Hotelaria do Senac Bahia

Empresas interessadas em participar e receber informações sobre o café colombiano devem se inscrever no formulário da ProColombia:

Endereço: Praça José de Alencar, 13/19 - Pelourinho, Salvador – BA.

Data: 02/06

Horário: 19h30 às 23h – Presencial

Local: Restaurante Omi – Hotel Fera Palace

Evento: Conexão Colômbia x Brasil: Jantar a 6 mãos pelos Chefs Baianos

Uma viagem que conectará você com o melhor da culinária brasileira e colombiana desde o Nordeste brasileiro até o Caribe Colombiano.

Por Fabricio Lemos e Lisiane Arouca - Restaurante Origem, e Manuel Mendoza - Chef Colombiano.

Endereço: R. Chile, 20 - Centro Histórico, Salvador – BA.

Reservas: 71 99653 – 5703 (consultar valores)

Data: 02/06

Horário: 18h

Local: Boca de Brasa do Subúrbio 360 - Coutos

Oficina para jovens com os balés da cidade de Ibagué e com o Balé Folclórico da Bahia no espaço

Data: 03/06

Horário: 17h30 às 18h30

Local: Cruzeiro de São Francisco – Pelourinho

Evento gratuito e aberto ao público: Balé Folclórico da cidade de Ibagué e Balé Folclórico da Bahia + Concerto instrumental

Evento oferecido pela Embaixada da Colômbia e pelo Escritório de Cooperação Internacional da Prefeitura Municipal de Salvador com apresentações de dança com os Balés Folclóricos da Colômbia e da Bahia e Concerto instrumental de músicas colombianas e brasileiras.

Local: Largo do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho, Salvador – BA.

Data: 04/06

Horário: 19h às 23h;

Local: Restaurante Escola - Senac Casa do Comércio

Evento: Jantar Colombiano

Produção especial do Chef Manuel Mendoza, Instrutores e Alunos do Senac.

Mais informações e consulta de valores: https://www.ba.senac.br/semanadacolombiassa