Semana do Clima: alunos pintam mural em defesa do meio ambiente

O último dia da Semana do Clima da América Latina e Caribe (Climate Week) foi também o dia da entrega oficial do mural de grafite feito por 23 estudantes do Colégio Estadual Henriqueta Martins Catharino, no Engenho Velho da Federação. A pintura foi para lembrar a defesa do meio ambiente e a luta contra o desmatamento.

A tela foi pintada no muro do Salvador Hall, no Wet’n Wild, onde aconteceu a Climate Week. Segundo a coordenadora pedagógica Cláudia Virgínia Cajado, o projeto surgiu através de uma Organização Não Governamental e começou a ser desenvolvido no início da semana.

“A ONG WWF, de São Paulo, foi quem nos procurou. A gente já havia desenvolvido outro projeto parecido com a Coelba, eles souberam e, através da Coelba, chegaram até a gente. Primeiro, os estudantes tiveram uma aula no Museu de Energia, para pensar o assunto. Depois, tiveram contato com os profissionais”, contou.

Na quarta-feira (21), os jovens foram até a Climate Week para conhecer o local em que fariam a pintura. Orientados pelos grafiteiros Tata Ribeiro e Nid, eles deram início a obra que foi finalizada no dia seguinte.

Para o estudante do 9º ano, Felipe Belmonte, 16 anos, a experiência valeu a pena. Ele contou que a turma foi dividida em quatro grupos e que cada um ficou encarregado de pensar e discutir o tema. “Foi bem legal. Eu curti muito fazer parte desse projeto. Já tinha participado de outros projetos e espero que tenham mais”, disse.

Quabales fez um show antes do encerramento da Semana do Clima (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A iniciativa faz parte do Grafitaê, programa da Secretaria da Educação do Estado (SEC) que permite que os alunos exponham o que aprenderam em sala de aula por meio da arte. A coordenadora pedagógica avaliou a inciativa como positiva.

“Tudo o que potencializa o processo de aprendizado se soma. Esse é um tema tratado com seriedade que merece e com ludicidade, o que o atrai e estimula o jovem a se preocupar com essas questões”, disse.

O grupo de percussão Quabales também foi uma atração do último dia do evento. Os músicos se apresentaram entre o espaço azul e a praça de alimentação. A performance que mistura música e coreografias atraiu a atenção dos flashes das selfs e vídeos, e encheu a tarde de música.