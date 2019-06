Semana do Meio ambiente terá feiras e oficinas em Salvador; veja programação

Salvador receberá uma programação especial em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Com oficinas, palestras e feira de artesanato, a celebração, que começou no domingo (2), se estenderá até a segunda-feira da semana que vem, dia 10.

As ações têm o intuito de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente. A maior parte dos eventos será realizada no Parque da Cidade, mas diversos bairros serão contemplados, como Periperi, Capelinha, Itapuã, Coutos e Comércio.

A programação prevê ainda entregas de mudas com a Kombi da Caravana da Mata Atlântica em diversos locais da capital baiana, além de contar com atividades em parcerias com projetos como o Germinar e o Atenda Verde. O evento também marca o lançamento do painel de mudanças climáticas.

A primeira ação do evento ocorreu no domingo, com a implantação de uma horta comunitária, no Condomínio Bosque da Colina, em São Cristóvão. Ao todo, são 10 canteiros, em uma área de 32m², onde foram plantados couve, orégano, salsa, cebolinha, hortelã e coentro.

Essa é a 34ª horta coletiva da capital baiana - são 18 urbanas e 16 em creches e escolas.



Parque da Cidade

Revitalizado há três anos, o local será o principal palco dos eventos da Semana do Meio Ambiente. Serão realizadas doações de mudas, feira de artesanato e palestras sobre o cuidado com as árvores. Além disso, o Parque da Cidade também foi escolhido para o showde encerramento da campanha, no dia 9 de junho. As atrações ainda não foram divulgadas pela prefeitura.

Quem participar da campanha também poderá ser presenteado com mudas de plantas, que serão distribuídas para o público através da Kombi da Caravana da Mata Atlântica. Ao todo, são 900 delas, que serão entregues no Elevador Lacerda, na Praça da Revolução em Periperi, na Praça Dorival Caymmi em Itapuã, no final de linha da Capelinha, na Praça Newton Rique, localizada em frente ao Shopping da Bahia, além do Parque da Cidade.

Além disso, 1.115 mudas serão plantadas pela Operação Plantio Chuva durante a semana. Destas, 970 (87%) ganharão vida no Parque Canabrava, no dia 10 de junho.

Confira toda a programação da Semana do Meio Ambiente em Salvador:



03/06 – Segunda-feira

* Visita guiada Colégio Adventista

Local: Parque da Cidade

Horário: das 9h às 11h30

* Lançamento do Painel Mudança Climática

Local: Parque da Cidade/Colabore (auditório)

Horário: 9h às 12h

Aberto ao público

* Abertura da Semana do Meio Ambiente

Acolhida e atividade na prainha, cuidados com o mar (mat/vesp)

Local: Escolab Coutos

Horário: 8h e 13h

* Entrega de Mudas Nativas da Mata Atlântica

Local: Final de linha da Capelinha

Horário: 9h

Aberto ao público

04/06 – Terça-feira

* Oficina sobre alimentação Saudável

Local: Escolab Coutos

Horário: de 9h Às 9h40 / 13h às 14h40

Oficina de recuperação das placas com os nomes das turmas

Local: Escolab Coutos

Horário: de 10 às 11h40 / 15h às 16h40

* Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Praça Newton Rique - Em frente ao Shopping da Bahia

Horário: 14h

Aberto ao público

05/06 – Quarta-feira

Visita guiada Escola Municipal Ruy de Lima Maltez

Local: Parque da Cidade

Horário: das 9h às 11h30



* Acolhida com a Fanfarra da Escola Municipal de Fazenda Coutos

Local: Escolab Coutos

Horário: de 8h às 8h30 / 13h às 13h30

* Jogo Guarani/ Jogo de raciocínio lógico

Local: Escolab Coutos

Horário: de 8h30 às 10h30 / 13h30 às 15h30



* Vivência científica com Lourenço (Vigilância em Saúde Ambiental)

Local: Escolab Coutos

Horário: de 8h30 às 10h30

*Encontro científico sobre Meio Ambiente

Local: Fiocruz (Horto Florestal, atrás do HGE)

Horário:13h às 16h

*Entrega de Mudas Nativas da Mata Atlântica

Local: Elevador Lacerda

Horário: 9h

Aberto ao público

06/06 – Quinta-feira

Dia dedicado às artes (acolhida com dança da chuva)

Local: Escolab Coutos

Horário: 8h às 8h30



* Momento de autógrafo com Will, autor da revistinha Turminha Sustentável. Tema: Mata Atlântica

Local: Escolab Coutos

Horário: 10h às 10h40 / 13h às 13h40

* Oficina de Hip Hop (dança, grafite, poesia e música)

Local: Escolab Coutos

Horário: 8h30 às 10h / 13h30 às 15h

* Visita guiada Escola Bernardino

Local: Parque da Cidade

Horário: das 9h às 11h30

* Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Praça da Revolução - Periperi

Horário: 9h

Aberto ao público

* 07/06 – Sexta

Aula de Campo no Parque da Cidade

Local: Parque da Cidade

Horário: 9h às 11h e 14h às 16h

* Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Praça Dorival Caymmi - Itapuã

Horário: 14h

Aberto ao público

08/06 – Sábado

* Feira Cads (artesanatos produzidos por 43 mulheres)

Local: Parque da Cidade

Horário: das 8h às 18h

Aberto ao público

* Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Parque da Cidade

Horário: 9h

Aberto ao público

* 09/06 – Domingo

* Feira Cads (artesanatos produzidos por 43 mulheres)

Local: Parque da Cidade

Horário: das 8h às 18h

Aberto ao público

Piquenique com DJ Cairo

Local: Parque da Cidade

Horário: das 14h às 18h

* Entrega de mudas nativas da Mata Atlântica

Local: Parque da Cidade

Horário: 9h

Aberto ao público

10/06 – Segunda-feira

Plantio de 970 árvores de espécies da Mata Atlântica

Local: Parque Canabrava

Horário: 9h