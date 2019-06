Semana do Migrante tem programação até domingo (23)

A partir do objetivo de acolher os migrantes e refugiados de países como Venezuela, Haiti, Paraguai, Uruguai e Senegal, a 34ª Semana do Migrante acontece até domingo (23), na paróquia Ascensão do Senhor, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A programação inclui missa e encontro com os migrantes para refletir sobre o tema desse ano: Migração e Políticas Públicas, que amplia as discussões propostas pela Campanha da Fraternidade 2019.

Em 2018, cerca de 50 migrantes e refugiados foram atendidos pela Pastoral do Migrante da paróquia Ascensão do Senhor. Acolhimento e atenção humanizada são prioridades da ação que também ofereceu encaminhamento para o mercado de trabalho, para médicos e hospitais, assessoria para tirar documentação e outros itens necessários para que possam constituir uma vida em terras brasileiras.

Programação Semana do Migrante

Onde: Igreja Ascensão do Senhor (CAB)

Sábado (22)

15h: Encontro com os imigrantes: venezuelanos, haitianos, senegalenses e árabes

Domingo (23)

11h: Missa de encerramento