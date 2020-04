Semana Santa: sem sair de casa, fiéis poderão assistir missas pela internet

Uma das mais importantes celebrações religiosas da Igreja Católica, a Semana Santa foi afetada pela pandemia do coronavírus em todo mundo. Em meados de março, o Vaticano anunciou que todas as celebrações litúrgicas relacionadas ao período seriam realizadas sem a presença dos fiéis na Praça São Pedro.

Em obediência às orientações da Arquidiocese de Salvador, todas as paróquias da cidade suspenderam missas e outras atividades paroquiais a fim de evitar aglomerações e que o coronavírus se espalhe.

Devido a isso, a decisão encontrada foi manter as missas sendo transmitidas ao vivo, via redes sociais. Para que você, que está em casa, possa acompanhar as celebrações, nós destacamos alguns perfis oficiais das paróquias, bem como os horários das missas que serão transmitidas ao vivo. Confira:

Paróquia São Francisco de Assis (Saramandaia)

Lives: terça a quinta-feira - adoração, às 19h e Missa, às 19h30 / sexta-feira - Missa, às 18h30 e Via Sacra, às 19h30 / sábado e domingo - Missa, às 9h

Facebook: @psfasara

Instagram: @psfa.saramandaia

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Sete de Abril)

Lives: sexta-feira - Via Sacra, às 19h / domingo - Missas, às 9h

Facebook: @nsradomontecarmelo

Instagram: @nsracarmo

Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos)

Lives: Missas: de segunda-feira a sábado, às 19h30; domingo, às 7h30 e 19h

Adoração ao Santíssimo Sacramento: terça a quinta-feira, às 15h

Facebook: @pdesvl / @JacielB.4 / @APJ

Instagram: @jacielbsilva / paroquiadivinoespiritosantovl

Paróquia Santíssimo Sacramento (Itaparica)

Lives: Adoração ao Santíssimo Sacramento: sexta-feira (20), às 19h; quintas-feiras (26 de março e 2 de abril), às 18h

Missas: domingos, às 8h

Oração dos Salmos: todos os dias, às 22h

Facebook: @paroquiadosantissimosacramento.itaparica

Paróquia Espírito Santo

Lives das Missas: domingo, às 8h / de segunda a sexta-feira, às 19h / sábado, às 12h

Facebook: @paroquiaes

Instagram: @paroquiaespiritosanto_ssa

Paróquia São Paulo Apóstolo

Lives: sexta-feira (20) - Via Sacra, às 18h / sábado (21) - Missa Votiva à Nossa Senhora, às 7h / domingo (22), às 8h

Facebook: @pascomsaopauloap

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II

Lives das Missas: segunda a sexta-feira, às 19h / sábado e domingo, às 10h

Live do Terço: todos os dias, às 15h

Youtube: paroquiadosalagados

Instagram: @pascomalagados

Facebook: @paroquiadosalagados

Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré

Lives das Missas: sábado (21), às 7h / domingo (22), às 9h

Instagram: @pssvirgemarian

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria)

Lives das Missas: de terça a sexta-feira, às 19h / domingo, às 18h

Facebook: @paroquia.valeriaepalestina

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos)

Live da Missa de posse do novo pároco, padre Ailan Tadeu: sexta-feira, às 18h

Instagram: @paroqsfassis

Paróquia Nossa Senhora da Penha de França

Lives das Missas: domingos, às 7h30

Instagram: @paroquiadapenhasalvador

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Lives das Missas: de terça-feira a domingo, às 7h

Facebook: @pnsperpetuosocorro

Instagram: @pnsps.mataescura

Paróquia Ascensão do Senhor

Lives das Missas: sexta-feira (20), às 12h15 / sábado (21), às 17h / domingo (22), às 9h

Facebook: @paroquiaascensao

Paróquia São Marcos

Lives das Missas: sábado (21 e 28 de março), às 19h / domingo (22 e 29 de março), às 8h e às 18h

Facebook: @paroquiasaomarcosf3

Instagram: @_paroquiasaomarcos

Paróquia Ressurreição do Senhor

Lives das Missas: todos os dias, às 17h

Facebook: @paroquiaressurreicaodosenhorondina

Paróquia São Francisco de Assis (Boca do Rio)

Lives: sexta-feira (20) - Via Sacra, às 19h / domingo (22), às 8h

Facebook: @paroquiasaofranciscodeassis/bocadorio

Instagram: @psfa.bocadorio

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas)

Live da Missa: sexta-feira (20), às 19h30

Facebook: @pfatimaacupe

Instagram: @paroquiafatimaacupe

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Itinga)

Lives das Missas: domingos, às 7h

Facebook e Instagram: @nossasenhoraaparecidaitinga

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas)

Live da Missa: domingo (22), às 8h

Facebook e Instagram: @pascomaltodaspombas

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga)

Live da Missa: domingo (22), às 19h

Facebook: @joaoevangelistamussurunga

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Live das Missas: domingos (22 e 29 de março), às 8h

Facebook: @paroquia.denazare.3

Instagram: @paroquiansn

Paróquia Nossa Senhora do Resgate

Lives das Missas: todos os dias, às 6h30

Instagram: @nsresgate

Paróquia São Daniel Comboni

Lives: Missas aos domingos, às 9h / Via Sacra às sextas-ferias, às 19h

Facebook: @psdcombonisussuarana

Instagram: @paroquiasaodanielcomboni

Paróquia São Paulo Missionário

Lives das Missas: sexta-feira (20) e sábado (21), às 19h30 / domingo (22), às 8h, 12h e 18h

Instagram: @pe.cleitonoficial

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Itapuã)

Live da Missa: sexta-feira (20), às 19h30

Facebook: @paroquiadeitapua