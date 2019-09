Semana Sebrae terá foco nas inovações no mundo dos negócios

Rick Chester, Gustavo Cerbasi, Camila Farani, Caio Carneiro. Todos esses nomes estarão reunidos em Salvador a partir dessa terça-feira (1º) até sábado (5) durante a 4ª Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. Em Salvador, o evento será realizado no Hotel Fiesta e no Espaço Colabore (Parque da Cidade), no entanto, empreendedores de outras 60 cidades baianas também terão a oportunidade de se aprofundar em temas como marketing digital para pequenos negócios, ampliação nas vendas e atendimento de excelência.

De acordo com o gerente do Sebrae em Salvador, Rogério Teixeira, toda a programação foi pensada para priorizar técnicas e ferramentas que ajudem o empreendedor. “Com a adoção prática do conteúdo, os participantes terão a possibilidade de gerar resultados como a elevação da competitividade e produtividade dos seus negócios”, garante o gerente.

Capacitação

Os seminários serão realizados no Palco Principal do Fiesta (auditório Lótus), entre os dias 1º e 4, sempre às 18h30. No dia 1º, o tema é Inovação e Alta Performance, com Caio Carneiro e Gustavo Caetano. Gestão 4.0 será abordada no dia 2, com palestrantes Alfredo Soares, Bruno Nardon e Tallis Gomes. No dia 3, Gustavo Cerbasi e Jonathas Freitas falam sobre Hábitos de Sucesso e Inteligência Financeira. Empreendedorismo e Motivação é o tema do último seminário, no dia 4, com Camila Farani e Rick Chester. Todos os seminários possuem custo de R$ 25.

Outra novidade dessa edição são as capacitações online, ao vivo e pelo WhatsApp. São mais de 12 mil vagas somente nessa modalidade em cursos sobre marketing digital, estratégias de venda e retenção de cliente pelas redes sociais. Os empreendedores também já podem baixar o e-book “Fórmula do Sucesso Empresarial”.

A programação específica nos municípios pode ser encontrada na página do evento. Entre as propostas da Semana Sebrae, vale conferir os eventos gratuitos. Para garantir a participação, vale se apressar e realizar a inscrição, pois as vagas são limitadas. “Conclamo aqueles que ainda não garantiram sua participação que o faça e ‘exponencie’ resultados nas suas empresas”, finaliza Rogério Teixeira.

Serviço:

O quê? 4ª Semana Sebrae de Capacitação Empresarial

Onde? Hotel Fiesta e no Espaço Colabore (Parque da Cidade), outras 60 cidades baianas têm programação

Quanto? Os seminários custam R$25, mas tem atividade gratuita

Online: São mais de 12 mil vagas somente nessa modalidade em cursos sobre marketing digital, estratégias de venda e retenção de cliente pelas redes sociais e finanças

E-Book: Os empreendedores podem baixar “Fórmula do Sucesso Empresarial”