Semana Sebrae terá mais de 150 seminários e oficinas para empreendedores

A retomada dos negócios a partir do avanço da imunização contra a Covid-19 tem apresentado uma série de novos desafios para quem empreende e quer aumentar os lucros ou recuperar as perdas financeiras nesse ano e meio de pandemia. O empresário que estiver em busca de novas estratégias para fortalecer a presença no mercado vai ganhar uma forcinha do Sebrae, já que entre os dias 4 e 8 de outubro será realizada a 6ª edição da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, com mais de 190 eventos presenciais em + 90 cidades baianas e outras + 30 mil vagas em encontros online.

Em Salvador, a Semana Sebrae volta a receber atividades presenciais que acontecerão pela primeira vez no Centro de Convenções, na Boca do Rio, após uma edição 100% virtual no ano passado em decorrência da pandemia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site emkt.ba.sebrae.com.br/semana-sebrae/. O variado leque de seminários e oficinas na capital e interior vai reunir especialista em diversas áreas de mercado, que trarão dicas que podem ser aplicadas imediatamente pelos participantes.

“Uma das nossas principais preocupações para essa edição da Semana Sebrae foi alinhar com os especialistas que transmitissem conhecimentos e estratégias para o empreendedor colocar em prática na sua empresa no dia seguinte”, explica Fernanda Gretz, gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae.

De acordo com Fernanda, um dos principais temas abordados ao longo dos quatro dias do evento será: como conquistar novos negócios através das plataformas digitais, já que a demanda online cresceu durante a pandemia e deve permanecer como uma das principais modalidade de consumo.

“Do ano passado para cá, a procura por capacitação em negócios online disparou e vamos ter diversas opções dentro desse campo, como, por exemplo, o lançamento do curso ‘Como vender mais no Instagram’, que será ministrado de forma online através da própria rede social”, diz.

Entre os destaques dos seminários em Salvador, que acontecem sempre às 19h, estão “Inovação e Perspectivas Econômicas” (05/10); “Turbine suas Vendas” (06/10); e “Marketing Digital” (07/10). Já no dia 08/10, também às 19h, será realizada a palestra "Gestão de Desempenho". Quanto mais cedo o empresário se inscrever, mais chances ele terá de garantir um lugar nas áreas vip criadas para assistir ao evento.

Já as oficinas abordarão temas como: “Funil de Vendas” (06/10), das 9h às 12h e das 14h às 17h; “Atendimento de Excelência - Melhore a Experiência do Seu Cliente”, (07/10), das 9h às 12h; e “Marketing Digital - A batalha do Tráfego” (07/10), das 14h às 17h.

Pré-evento

Uma das novidades que os micro e pequenos empresários terão nesta edição da Semana Sebrae vem antes mesmo do evento. No ato da inscrição, os participantes terão acesso ao “power kit Explosão de Vendas”, que conta com 13 conteúdos, entre ferramentas e planilhas, que já podem ser utilizadas no dia a dia da empresa para turbinar as vendas. “A ideia é que os participantes não precisem esperar pelo evento para movimentar os negócios”, explica Fernanda.

“Além disso, o empresário poderá indicar um amigo ou empresa parceira para participar da Semana Sebrae e, com isso, ganhar recompensas, entre mentorias, ferramentas exclusivas e descontos em consultorias, entre outros prêmios”, completa. A sugestão também trará vantagens para os indicados, que receberão um Pack com 12 Artes Editáveis no Canva Venda Mais, edição criada especialmente para a Semana de Capacitação 2021.





SERVIÇO

O quê: Semana Sebrae de Capacitação Empresarial – Salvador

Quando: 4 a 8 de outubro (Seminários e Oficinas)

Onde: Centro de Convenções de Salvador

Quanto: Gratuito

Inscrições: www.semanasebrae.com.br



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.