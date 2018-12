Semana será decisiva para que Vitória renove com três jogadores

Na primeira semana após o final da Série A, a diretoria rubro-negra focou todas as suas atenções para fechar com um novo treinador para a temporada 2019. A definição veio na última quinta-feira (6), com o nome de Marcelo Chamusca – que inclusive será apresentado nesta segunda-feira (10) à tarde para a imprensa, no Barradão.

Com o treinador pessoalmente na Toca do Leão, a semana que começa nesta segunda-feira será de tomar as primeiras decisões em torno do elenco para 2019. Apenas três jogadores do time que fechou 2018 interessam para o ano que vem: o goleiro João Gabriel, o lateral-direito Jeferson e o atacante Lucas Fernandes.

A renovação com o goleiro pode ser, inclusive, definida nesta segunda-feira ou na terça-feira (11). O empresário do atleta, Gustavo Carmo, deve voltar à Toca do Leão para definir os últimos detalhes do contrato, que será assinado até dezembro de 2021.

Entre o Vitória e o Cianorte, clube paranaense com quem João Gabriel tem contrato até o final de 2020, já está tudo acertado. O Leão vai exercer o direito de compra previsto no contrato de empréstimo, que vai até o final deste mês. O rubro-negro desembolsará cerca de R$ 300 mil para adquirir o jogador - valor que será pago em parcelas.

João Gabriel é sergipano de Aracaju, tem 26 anos e foi formado nas categorias de base do Leão. Sem nunca ter jogado pelo time principal, acabou deixando a Toca no começo de 2012. Teve a primeira oportunidade no Volta Redonda, jogando o Campeonato Carioca daquele ano.

Ele foi o quinto goleiro usado pelo rubro-negro no ano, terminando como titular das últimas cinco partidas. Acabou sofrendo oito gols, mas mostrou qualidade.

Com a renovação, o Vitória terá quatro goleiros para começar 2019: Elias (emprestado pela Chapecoense até o final de 2019), Caíque (contrato até o final de 2020), Ronaldo e João Gabriel (ambos com contrato até final de 2021).

Jeferson e Lucas

O lateral-direito também está com a renovação adiantada. Jeferson tem contrato com a Ponte Preta até o final do ano que vem e está por empréstimo no Vitória até o final deste mês. Identificado com o clube e aprovado pela diretoria, o atleta deseja ficar mais um ano.

Com técnico definido para 2019 – Mazola Júnior – a Macaca já desenha seu time para a próxima temporada e aceita liberar Jeferson por empréstimo de mais um ano. Para tanto, ele deve estender seu vínculo com o time campineiro até o final de 2020, o que não deve ser empecilho.

Jeferson, de 22 anos, foi o atleta que mais atuou como titular do Vitória na Série A, com 28 partidas das 38 rodadas do campeonato. O segundo foi o zagueiro Ramon, com 25 partidas.

No número total de partidas, ele foi o segundo que mais atuou pelo rubro-negro no Brasileiro, atrás apenas de Neilton. O atacante esteve 32 vezes em campo, enquanto o lateral-direito, 30.

O terceiro jogador que mais atuou pelo Vitória na Série A, também com 30 partidas, é Lucas Fernandes. O atacante, no entanto, tem sua renovação praticamente descartada. Ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano que vem, e está emprestado ao Leão até o final do mês.

O direito de compra de Lucas Fernandes pelo Vitória gira em torno de R$ 2 milhões, e o rubro-negro não quer desembolsá-lo. A tendência é que o Fluminense use o jogador ou empreste-o para outro time da Série A para valorizá-lo. Com isso, o Leão já descartou a permanência.