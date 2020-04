Semob distribuirá máscaras para passageiros de ônibus

Para ajudar na conscientização dos passageiros sobre a necessidade do uso de máscaras nos ônibus de Salvador, uma campanha da Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob) distribuirá o equipamento de proteção nas estações de transbordo da capital.

Até este domingo (26), a exigência do uso da proteção facial não vai gerar multas ou punições, tendo apenas caráter educativo. A partir de segunda, as medidas serão endurecidas e todos os passageiros só poderão entrar nos transporte coletivos devidamente equipados com máscaras.

A Semob atuará nas estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte, além de 80 pontos de ônibus da capital, com distribuição de panfletos educativos. Nas principais estações da cidade, haverá distribuição de 2 mil máscaras por dia.

"Vamos fazer, antes, ações educativas, com distribuição de informativos explicando a importância da máscara. Depois disso, a partir de segunda, haverá fiscalização e, quem estiver nos transportes sem máscara será convidado a se retirar. Se for necessário, usaremos apoio da Guarda Municipal para que a pessoa seja retirada de forma coercitiva".

Para auxiliar nesse processo, a Secretaria de Mobilidade enviou aos rodoviários uma cópia do decreto, orientando que motoristas e cobradores vetem a entrada dos passageiros sem proteção nos coletivos.

"Já pedimos aos rodoviários que impeçam esses passageiros de subir ao ônibus, mas sabemos que não é uma coisa fácil conscientizar todo mundo. Então, para tentar tornar o processo ainda mais fácil, distribuiremos cerca de 2 mil máscaras por dia aos passageiros", completou Mota, ao acrescentar que as barreiras permanecerão nas estações até o término do decreto.

A fiscalização contará com apoio da Guarda Civil Municipal.