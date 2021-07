Semob monta operação emergencial para eventual paralisação nesta quarta (28)

Com a possibilidade de paralisação de parte dos rodoviários de Salvador na manhã desta quarta-feira (28), a Prefeitura de Salvador divulgou operação emergencial para o transporte público na capital.

Os trabalhadores cobram o complemento do pagamento das verbas indenizatória dos 1.118 trabalhadores da antiga CSN, concessionária que era responsável por parte da bacia de transporte da cidade.

Caso a manifestação, que está prevista para acontecer das 4h às 8h, aconteça, a Secretaria de Mobilidade (Semob) contará com veículos das outras duas bacias, a OTTRANS e Plataforma, além de veículos do Transporte Complementar (STEC), os amarelinhos, para atuar em linhas operadas pela PMS.

De acordo com a Prefeitura, dezessete linhas serão suspensas, porém, os usuários poderão integrar com outras linhas ou com o metrô. Agentes de trânsito e transporte e prepostos das empresas estarão nos principais pontos para orientar os usuários.



O Sindicato Rodoviarios da Bahia na manhã desta terça-feira (27) em frente à Estação da Lapa. O Correio tentou contato com os representantes dos trabalhadores, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Confira como ficam as linhas para está quarta-feira (28).

Linhas operadas pela OTTRANS

Código Linha 1025 Estação Mussurunga X Barro Duro 1026 Estação Mussurunga X Fazenda Grande 1 / Boca da Mata 1041 Mussurunga 1 X Estação Mussurunga 1042 Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (Setor L/J) 1046 Estação Mussurunga X Parque São Cristovão / São Cristovão 1048 Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (Setor H/I) 1054 Estação Mussurunga X Fazenda Grande 4/3/2 1067 Estação Mussurunga X Bosque das Bromélias 1069 Est.Mussurunga x Boca da Mata/Cassange 1073 Estação Mussurunga x Cajazeiras 11 Setor C 1079 Estação Mussurunga x Praia do Flamengo R1 933 Rio Das Pedras x Praça Da Sé 1005 Itapuã X Lapa



Linhas operadas pela Plataforma

Código Linha 1049 Estação Mussurunga X Alto do Coqueirinho 1077 Estação Mussurunga x KM17 1078 Estação Mussurunga x Stella Mares 720 Vale das Pedrinhas X Vila Rui Barbosa 1001 Aeroporto X Praça da Sé 1024 Estação Mussurunga X Jardim das Margaridas 1035 Aeroporto X C.Grande (Via Garibaldi) 1053 Estação Mussurunga X Barra 3 1060 Estação Mussurunga X São Joaquim T010 Reguladora Estação Mussurunga





Linhas operadas pelo STEC

Código Linha 116 Lapa x HGE 117 Lapa x Daniel Lisboa - Via Waldemar Falcão 530 Cosme de Farias X Lapa 715 Santa Cruz X Lapa 718 Vale das Pedrinhas x Lapa/Barroquinha 1057 Bairro da Paz X Estação Mussurunga 1070 Est.Mussurunga x Bairro da Paz/Piatã





Linhas suspensas

Código Linha 525 Vale de Matatu x Acesso Norte 526 Cosme de Farias x Brotas 531 Cosme de Farias x Engenho Velho de Brotas 710 Santa Cruz X Aquidabã 914 Rio Das Pedras x Campo Grande 916 Rio das Pedras X Vale dos Rios/Curralinho/Stiep 1002 Aeroporto X C.Grande 1003 Aeroporto X Lapa 1018 Alto do Coqueirinho X Campo Grande 1051 Est. Mussurunga X Barra 1 1052 Est. Mussurunga X Barra 2 1059 Estação Mussurunga X Campo Grande / Cardeal da Silva 1061 Estação Mussurunga X Brotas 1062 Estação Mussurunga / Hospital Central X Cabula 1071 Est.Mussurunga x Piatã/Placaford 1076 Alto do Coqueirinho x Est.Imbuí T001 Reguladora Estação da Lapa