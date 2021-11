Sempre alerta para migração automática do Bolsa Família para Auxílio Brasil

Os beneficiários do Bolsa Família em Salvador serão migrados de forma automática para o Auxílio Brasil, de acordo com a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre). A pasta reforça não haver a necessidade da população se deslocar aos postos para solicitar a migração dos benefícios, o que nos últimos dias tem resultado em grandes filas e aglomerações.

“Acompanhando a movimentação todos esses dias, percebemos que grande parte das pessoas, que procuram os serviços do CadÚnico, nem precisariam sair de casa. Quem já está ativo na base de dados do Bolsa Família vai migrar, automaticamente, para o Auxílio Brasil”, alerta o secretário da Sempre, Kiki Bispo.

O usuário pode visualizar a situação do seu cadastro através do aplicativo Meu CadÚnico. Atualmente há apenas três situações em que o cidadão precisa comparecer aos postos, referente ao Bolsa Família: necessidade de fazer a primeira inscrição, teve o pagamento suspenso ou fez a atualização do cadastro há dois anos ou mais.

Força-tarefa

Para atendimento ao público, a Sempre promoveu uma força-tarefa envolvendo diversas estruturas. O atendimento pode ser acessado de forma presencial, das 8h às 17h, na sede da secretaria, localizada na Rua Miguel Calmon, no Comércio, ou nos pontos do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) em Ilha de Maré, Ceasa, Itapuã, São Cristóvão, Lagoa da Paixão e Cajazeiras.

O serviço também é realizado nas unidades das Prefeitura-Bairro Centro/Brotas, Barra/Pituba, Subúrbio/Ilhas, Itapuã/Ipitanga, Valéria, Pau da Lima, Cabula/Tancredo Neves, Cidade Baixa, Cajazeiras e Liberdade/São Caetano. Neste caso, é necessário fazer agendamento prévio pelo site horamarcada.salvador.ba.gov.br.

Mais dois postos passarão a funcionar em breve: no Subúrbio 360, em Coutos, e na Casa do Trabalhador, em Cajazeiras. Os dois locais terão atendimento por demanda aberta, com distribuição de fichas.

Além disso, o CadÚnico Itinerante passa a funcionar diariamente, percorrendo os bairros periféricos de Salvador para levar os serviços à população. A força-tarefa da Sempre para atendimento à demanda também envolve o Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (Nuar), no Comércio, que resolve os casos dos usuários classificados como prioridade.

Necessidade

O secretário da Sempre ressalta ainda o trabalho desenvolvido pela pasta, para tentar reduzir as filas, em sedes de recadastramento do serviço. “Estamos fazendo um trabalho intenso de divulgação, tanto para quem está nas filas, quanto nas comunidades, nos Cras e Creas e nas Prefeituras-Bairro. As pessoas não precisam deixar seus lares desnecessariamente, considerando que ainda estamos numa pandemia e ainda devemos tomar todos os cuidados para vencer a Covid-19”, declara Bispo.

Sobre o atendimento, a estudante Cleide Trancoso declarou que gostou bastante. “Fui bem atendida, gostei muito do atendimento, as coisas estão muito organizadas, a atendente me explicou tudo direitinho que precisava. Eu vou voltar aqui para poder atualizar os documentos que estão faltando do colégio. Mas, fora isso, foi tudo bem”.

Auxílio Brasil

Após 18 anos, o programa Bolsa Família está sendo substituído pelo Auxílio Brasil, criado pelo governo federal para atender as famílias em situações de vulnerabilidade. A previsão é que cerca de 17 milhões de famílias sejam beneficiadas com o novo programa.

De acordo com o governo federal, quem estava inscrito no programa anterior deverá receber a primeira parcela do Auxílio Brasil já no próximo mês. O valor exato ainda não foi definido, porém a estimativa é que será de, no mínimo, R$400, pago de dezembro de 2021 a dezembro de 2022.