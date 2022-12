Sempre e Coelba implementam, em Periperi, projeto Energia com Cidadania

A partir do dia 12 de dezembro até o dia 23, a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com a Neoenergia Coelba, realiza, na Praça da Revolução, em Periperi, o Projeto Energia com Cidadania, voltado à comunidades vulneráveis. A ação acontece de segunda a sexta, das 08h às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h, e tem como objetivo beneficiar diversas localidades através da carreta móvel, que faz troca de lâmpadas comuns por outras do LED, de baixo consumo.

Também serão feitas palestras sobre uso eficiente e seguro da energia elétrica. Clientes de qualquer localidade podem ser beneficiados, desde que atendam aos critérios. Serviços comerciais como inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica, negociação de débitos, troca de titularidade também serão ofertados.

“Trata-se de um projeto de conscientização e voltado não apenas para a economia, mas para o uso eficiente e seguro da energia de famílias que vivem em vulnerabilidade e precisam desse auxílio. Cada consumidor pode trocar até cinco lâmpadas por LED para substituição em sua residência, desde que seja cliente residencial ou rural-residencial; seja morador de comunidade popular ou estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)”, explicou o secretário da Sempre, Daniel Ribeiro.