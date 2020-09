Senado aprova Nestor Forster para a embaixada do Brasil nos EUA

O Senado aprovou nesta terça-feira (22) o nome de Nestor Forster para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O nome de Forster foi aprovado na sessão semipresencial realizada na tarde desta terça-feira; a primeira sessão em plenário desde o início da pandemia do covid-19.

Foster havia sido sabatinado na Comissão de Relações Exteriores (CRE) da Casa em fevereiro, mas a pandemia atrasou a votação de seu nome. A aprovação de embaixadores precisa ocorrer presencialmente, com voto secreto e verificação de biometria. Isso provocou, inclusive, um acúmulo de indicações pendentes de aprovação do Senado. A CRE sabatinou e aprovou vários nomes nesta segunda (21) e essas indicações também seguiram para o plenário.

Impasse

Desde o ano passado que a vaga de embaixador do Brasil nos Estados Unidos estava em aberto. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro queria indicar seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o cargo, mas a indicação sofreu forte resistência no Congresso. Após a desistência de Eduardo, o presidente indicou o nome de Forster.

Nestor José Forster Junior é gaúcho de Porto Alegre, tem 56 anos e ingressou na carreira diplomática em 1986. Já foi chefe do Setor de Política Comercial da Embaixada nos Estados Unidos (1992-1995); chefe do Setor Econômico na representação brasileira no Canadá (1995-1998); e chefe do Setor Financeiro em Washington (2003-2006). Mais recentemente, Forster passou a ser o encarregado de Negócios da mesma embaixada.