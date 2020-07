Senador Angelo Coronel discute impactos criminais das fake news em live

Uma live com o senador Angelo Coronel e o professor e advogado Gamil Föppel discute o impacto criminal das fake news. A conversa será exibida a partir das 17h desta quinta-feira (2) pelas redes sociais do político (Youtube, Facebook e Instagram). Angelo Coronel foi relator do projeto de lei que trata da disseminação de notícias falsas.

Gamil Föppel também tem realizado em sua página no Instagram lives sobre temas relevantes nesse período de pandemia do coronavírus. Uma das mais recentes foi com a jurista e professora da USP, Ana Elisa Bechara, que falou sobre aumento de violência doméstica.

Gamil fez outra live, no início de junho, com o professor e advogado Pierpaolo Bottini - o tema foi crimes cibernéticos, campo próximo ao da discussão sobre a disseminação das notícias falsas, as "fake news".