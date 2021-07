Senador baiano Otto Alencar testa positivo para covid-19

O senador baiano Otto Alencar anunciou que testou positivo para a covid. Segundo Otto, desde a última terça-feira (5), ele tem apresentado sintomas de gripe, coriza e leve dor de cabeça.



Nesta sexta (9), o exame PCR testou positivo para covid-19. O senador de 73 anos destacou a importância da vacina para frear uma manifestação mais grave da doença. Otto é integrante da CPI da Covid. Na terça, ele participou da CPI, durante o depoimento da servidora do Ministério da Saúde Regina Célia Silva Oliveira.



"Por estar vacinado com duas doses não tenho falta de ar ou febre, muito menos a forma grave da doença. Já estou acompanhado, na Bahia, pelo meu médico infectologista. Com fé em Deus, logo estarei de volta ao trabalho", disse Otto, por meio de nota divulgada por sua assessoria.



O senador destacou que sempre seguiu os protocolos sanitários e pediu que as pessoas mantenham os cuidados para evitar a contaminação.



"Sempre usei máscaras, álcool gel e não participei de aglomerações. O vírus está comunitário. Todos devem se cuidar muito e manter as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias", disse.