Senai abre 6.460 vagas para cursos presenciais e semipresenciais

O Senai Bahia abriu inscrições para 6.460 vagas para cursos presenciais e semipresenciais. Do total, 735 vagas são destinadas aos candidatos do Programa de Bolsas de Estudo.

São oferecidas 580 bolsas de estudo para os cursos presenciais e outras 155 para os cursos semipresenciais. As bolsas são destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019 e que declararem baixa renda. Estes candidatos têm até 9 de dezembro para fazer a inscrição.

Para os candidatos pagantes, as matrículas podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. As matrículas são on-line pelo site www.tecnicosenai.com.br. Os candidatos que fizerem a matrícula até 20 de dezembro terão 60% de desconto na matrícula (1ª mensalidade), além de 30% de desconto em todas as mensalidades pagas até o dia 5 de cada mês, até o final do curso.

O candidato ao curso técnico pago também tem a possibilidade de solicitar o crédito estudantil, com ou sem fiador. Com essa oportunidade, o aluno pode optar por pagar 50% da mensalidade durante o curso e o restante depois de formado.

Vagas

Para este processo seletivo, são oferecidos três novos cursos: técnicos em Informática para internet (presencial), Cibersistemas e Internet das coisas - IoT (semipresenciais).

São oferecidas vagas nos cursos presenciais de Administração, Alimentos, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática para Internet (novo), Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Petroquímica, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho e Telecomunicações.

Já os cursos semipresenciais oferecidos são: Cibersistemas (novo), Eletromecânica, Logística, Internet das coisas - IoT (novo) e Segurança do Trabalho.

Há vagas em 14 municípios, incluindo Jacobina e Jequié que iniciam a oferta de cursos técnicos. Os cursos também são oferecidos nas cidades de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Unidades: CIMATEC e Dendezeiros), Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

O edital com a lista completa de cursos, vagas disponíveis, valores das mensalidades para cada município e descontos, dentre outras informações, estão disponíveis no site www.tecnicosenai.com.br.

Aulas remotas

Por conta da pandemia da Covid-19, as aulas dos cursos presenciais e atividades práticas dos cursos semipresenciais estão sendo realizadas de forma remota, ao vivo pela internet, na plataforma educacional Meu SENAI.