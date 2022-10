SENAI abre matrículas para 6.500 vagas de cursos técnicos em 7/11

A transição de carreira é um termo utilizado para designar a situação de um profissional que decide mudar de área de atuação motivado por insatisfação, dificuldades no mercado de trabalho ou desejo de desenvolver novas habilidades entre outros fatores. Este perfil, que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, motivou a pedagoga Gracielle Mato Grosso Belmonte, 38 anos, a desbravar novos horizontes profissionais.

À procura de uma qualificação que lhe permitisse abrir as portas para novas oportunidades em um curto espaço de tempo, Gracielle optou pelo curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, setor em rápida expansão na atualidade. “Eu estava em busca de uma mudança de profissão e após fazer uma pesquisa de mercado, optei pelo curso no SENAI”, explica.

“O que mais me chamou atenção foi o corpo docente, composto por professores capacitados e sempre dispostos a tirar dúvidas e ajudar os alunos, fato que ajudou muito a adaptação a essa transição profissional”, completa.

O curso foi concluído no segundo semestre de 2021 e Gracielle conta que a rapidez com a qual as oportunidades no mercado de tecnologia da informação se apresentaram lhe surpreendeu. “Após um mês de formada, estava trabalhando na área e confesso que não esperava um retorno do mercado de trabalho tão rápido. Hoje já estou na segunda empresa, trabalhando como analista de testes de qualidade de software (QA)”, diz.

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, o Brasil precisa qualificar mais de 15 mil profissionais com formação técnica em Desenvolvimento de Sistemas e aplicações e 58 mil profissionais em cursos de aperfeiçoamento pós-técnico para fazer face às necessidades do mercado.

Com o objetivo de atender à demanda por qualificação, o SENAI BAHIA abre, em 7 de novembro, matrícula para mais de 6.500 vagas de cursos técnicos e, no portfólio de cursos, o de Desenvolvimento de Sistemas se destaca por ser um dos mais procurados.

De acordo com o coordenador do Curso de Tecnologia da Informação do SENAI DENDEZEIROS, Linaldo Exaltação, o técnico em Desenvolvimento de Sistemas tem atraído a atenção de pessoas das mais variadas faixas etárias, principalmente devido à carência de mão de obra qualificada, que tem aberto diversas oportunidades.

“Nosso curso oferece toda estrutura tanto para quem busca emprego nas empresas de tecnologia como para quem vai empreender”, explica. “O aluno aqui tem todo o suporte e conteúdo que vai desde os primeiros passos na lógica de programação até a construção de um software completo”, aponta.

Linaldo acrescenta que nos últimos semestres, o caráter prático do curso técnico tem atraído também alunos de nível superior que buscam completar seus conhecimentos uma proposta de aprendizado com ‘a mão na massa’. “Os cursos de tecnologia de nível superior têm uma abordagem com grande referencial teórico. Aqui os alunos já colocam a mão na massa desde a primeira aula, e esse aspecto prático é que prepara o aluno para as demandas do mercado, chamando a atenção de quem quer se aprimorar”, comenta.

Um outro ponto forte, segundo o coordenador, é a reputação do SENAI enquanto formador de profissionais de excelência, que leva empresas a buscarem profissionais diretamente na instituição. “É comum que as empresas procurem alunos que estejam se destacando e desenvolvendo projetos para contratação, por conta da qualidade dos nossos cursos. Além disso, temos o Núcleo de Carreira Profissional que orienta e encaminha os estudantes para oportunidades de emprego e estágio, facilitando o ingresso no mercado”, completa. Para saber mais sobre os cursos técnicos, forma de ingresso e matrícula, acesse: tecnicosenai.com.br.



