Senai Bahia inscreve para mais de 500 bolsas para cursos técnicos no estado

O Senai Bahia está inscrevendo para cursos técnicos no processo seletivo 2021.2. São mais de 4,6 mil vagas para cursos presenciais e semipresenciais em 11 cidades da Bahia. Das vagas, 502 são para candidatos do Programa de Bolsa de Estudo.

Serão 377 bolsas para cursos presenciais e 125 para os semipresenciais. As bolsas são para alunos que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Enem em qualquer edição de 2016 a 2020 e que se declarem de baixa renda. Eles podem se inscrever no site até 20 de junho.

Os candidatos que não almejam bolsa podem se matricular até 4 de julho. As matrículas acontecem on-line. Quem fizer a inscrição até esse dia vai receber 60% de desconto na primeira mensalidade, além de 30% de abatimento em todas as menslidades pagas até o dia 5 de cada mês, até o fim do curso.

O candidato ao curso técnico pago também tem a possibilidade de solicitar o crédito estudantil, com ou sem fiador. Com essa oportunidade, o aluno pode optar por pagar 50% da mensalidade durante o curso e o restante depois de formado.

Há vagas nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (unidades: Cimatec e Dendezeiros), Serrinha, e Vitória da Conquista.

Aulas remotas

Por conta da pandemia, as aulas dos cursos presenciais e as atividades práticas dos semipresenciais estão acontecendo de maneira remota. As aulas são ao vivo pela internet, utilizando a plataforma Meu Senai.