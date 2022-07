Senai Bahia oferece 540 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional

Se você busca um curso de qualificação profissional, mas falta recurso para investir num deles, eis uma oportunidade: o Senai Bahia está com inscrições abertas para 540 vagas de cursos gratuitos de qualificação profissional. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site, até o dia 20 de julho. O início das aulas está previsto para os meses agosto e setembro.

Os cursos de qualificação profissional gratuitos são voltados para adultos e jovens, com idade a partir de 16 anos, que atendam aos requisitos específicos de cada curso. Essa é uma oportunidade para quem quer começar uma carreira e também para quem já é formado e está em busca novas oportunidades no mercado de trabalho.

Os cursos de qualificação profissional gratuitos serão realizados no formato de aulas remotas (ao vivo), por meio da Plataforma Meu Senai. Por isso, para realizar o curso, os candidatos devem possuir computador com acesso à internet. A exceção é o curso de Assistente de Laboratório Industrial, que será realizado no formato presencial. As aulas serão ministradas na unidade Senai Cimatec, localizada na Av. Orlando Gomes (Piatã).

O regulamento, a lista completa dos cursos oferecidos e suas especificidades, os pré-requisitos para inscrições e outras informações estão disponíveis no site cursosgratuitos.senaibahia.com.br.