SENAI BAHIA prepara profissionais para o mercado de trabalho

Estar pronto para os novos tempos que virão pós pandemia do novo coronavírus é uma necessidade tanto para quem está iniciando a vida profissional quanto para quem planeja se recolocar no mercado de trabalho. Mesmo com muitas dúvidas sobre como será a vida, o certo é que há um movimento de retomada da economia que vai exigir gente capacitada em um curto espaço de tempo. Com este panorama, os cursos técnicos são uma ótima solução, já que qualificam rapidamente (média de um ano e meio a dois anos) para as oportunidades profissionais.

“Outras vantagens são a boa remuneração inicial, por atenderem à uma demanda reprimida de diversos segmentos da indústria, baixo risco de desemprego e maior competitividade na disputa por uma vaga”, afirma o diretor regional do SENAI BAHIA, Rodrigo Vasconcelos Alves.

Nesse momento, quem pensa em optar por uma formação ou atualizar conhecimentos na sua área, pode investir num curso técnico mirando um horizonte próximo, que trará novas necessidades. Mayara Rodrigues, 20 anos, já pensa nestas oportunidades. Aluna do curso técnico em Segurança do Trabalho do SENAI BAHIA, ela começa o terceiro semestre em agosto. “Concluí o segundo semestre com a certeza de que aprendi tudo que eu precisava. Recebemos orientações para acessar a plataforma de aulas remotas, os professores estavam sempre ajudando e logo as coisas fluíram”, revela a aluna, que já visualiza novidades para os profissionais do seu campo.

“Certamente, após a Covid-19, novos EPI’s e procedimentos de segurança serão adotados e outros surgirão. Me sinto segura, com o conhecimento teórico e prático que adquiri até aqui, para fazer uma entrevista de estágio, por exemplo. Meu objetivo profissional é atuar na indústria e, depois de um tempo, prestar consultoria para empresas menores. Quem sabe também dar aulas no SENAI. Gosto muito do corpo docente de lá, são inspirações para mim”, complementa a aluna Mayara.

Atualização

Para quem já atua no mercado de trabalho, a pandemia fez com que muitas pessoas sentissem a necessidade de ampliar suas competências, seja para garantir o emprego, se recolocar no mercado de trabalho e até mesmo empreender. Desta forma, os cursos técnicos representam uma excelente alternativa para uma rápida e qualificada formação profissional, ampliando a competitividade dos alunos e suas chances de sucesso.

“Apesar das dificuldades impostas em tempos de pandemia, é muito importante associar as oportunidades do mercado a sua preferência, habilidades e interesses pessoais, escolhendo dentre as diversas opções de cursos em todo o estado”, avalia Rodrigo Vasconcelos.

Alunos aprendem, na prática, em até dois anos, uma profissão (Foto: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB)

Aulas na pandemia

Durante a pandemia, os alunos dos cursos técnicos do SENAI BAHIA não ficaram parados. Após um período de adaptação, os cursos “migraram” para a plataforma educacional Meu SENAI, na qual os alunos têm acesso a ferramentas que facilitam o seu aprendizado. Integrado ao Google For Education, é interativa, dinâmica e reúne aplicativos, permitindo gerenciar conteúdos, trocar mensagens, realizar vídeo conferências, seminários on-line, criar planilhas e apresentações. A plataforma Meu SENAI pode ser acessada de qualquer lugar, pelo computador, notebook, tablet ou celular.

“O SENAI BAHIA fez investimentos em infraestrutura, métodos de ensino, capacitação da equipe, especialmente em novas tecnologias, a exemplo do Meu SENAI, além do desenvolvimento de tutoriais e vídeos para orientar o acompanhamento das aulas remotas por toda a comunidade estudantil”, explica Patricia Evangelista, a gerente executiva de Educação Profissional do SENAI BAHIA.

As aulas remotas estão acontecendo de forma síncrona, ou seja, ao vivo, e apenas algumas atividades são realizadas de forma assíncrona de acordo com a disponibilidade de tempo, horário e local do aluno. “Não haverá prejuízo quanto ao cumprimento da carga horária total prevista no calendário escolar e as atividades práticas presenciais serão repostas assim que tivermos autorização para retomar as atividades de forma presencial”, afirma Patrícia.

Além dos conteúdos programáticos, a instituição tem como preocupação as questões comportamentais. “Recebemos dicas de como seguir o planejamento, temos um direcionamento da nossa proposta de estudos”, conta Mayara. “Sei que quando as coisas voltarem ao normal, estarei mais preparada do que quando iniciamos, estudando em casa pelo Meu SENAI tem sido tão proveitoso quanto na sala de aula. Tenho acesso a biblioteca virtual com muito material bacana para acessar, então, não estou perdendo tempo”, acredita a estudante.

Inscrição e matrícula

Até 30 de julho, o SENAI BAHIA está com matrículas abertas para o processo seletivo 2020.2, nas modalidades presencial e semipresencial. Os interessados terão 60% de desconto sobre o valor integral da 1ª mensalidade, 30% de desconto para pagamentos das mensalidades até o dia 05 de cada mês e 20% de desconto para pagamentos entre os dias 06 até 15 de cada mês, durante o semestre 2020.2.

O SENAI Bahia está com inscrições e matrículas abertas para o processo seletivo 2020.2 até 30 de julho (Foto: divulgação)

Há também a possibilidade de solicitar o crédito estudantil CredTEC, que é feito em parceria com a fundação de crédito educacional Fundacred. Com essa oportunidade, o aluno pode pagar 50% da mensalidade durante o ensino técnico e o restante depois de formado. “Para as dificuldades financeiras enfrentadas por nossos alunos, implementamos uma política ampliada de descontos, além da disponibilidade de crédito educacional que possibilita que o estudante pague 50% da mensalidade durante o Ensino Técnico e 50% depois de formado”, explica Patricia. Mais informações: creditoestudantilsenaiba@fieb.org.br.

Outra opção disponível é o crédito educacional +MAIS ACESSO, uma parceria com o SENAI que possibilita que o estudante pague parte da mensalidade enquanto estuda e o restante ao concluir o curso (ou terminar o vínculo com o SENAI). Não há cobrança de juros remuneratórios e a taxa administrativa é de 1% ao mês. Qualquer estudante pode solicitar, inclusive negativados, pois não há necessidade de fiador ou análise de renda. A solicitação do crédito é 100% online, basta acessar maisacesso.org.br. É possível fazer uma simulação antes para ver como ficarão os valores das mensalidades (facilidade de acesso mobile).

A lista completa de cursos, vagas disponíveis, valores das mensalidades para cada município e descontos, dentre outras informações, estão disponíveis no site www.tecnicosenai.com.br.



