Senai Cimatec oferece 50 bolsas integrais de graduação para 2023

O Programa de Bolsas de estudo do Centro Universitário SENAI CIMATEC está com as inscrições abertas para estudantes de escolas públicas, da rede SESI e bolsistas da rede privada de ensino. Ao todo são 50 bolsas de graduação que custearão 100% do valor do curso na instituição.

A oferta de bolsa integral é válida para todos os cursos da graduação. São dez vagas por curso: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia de Computação (1º e 2º semestres) e Engenharia Mecânica (1º e 2º semestres).

A instituição já formou 52 bolsistas e conta, atualmente, com 96 matriculados no programa de bolsa.

Regulamento

Para concorrer à bolsa integral dos cursos de graduação, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser egresso do Ensino Médio das redes públicas (Municipal, Estadual e Federal); ou do Ensino Médio do SESI-BA; ou ter sido bolsista integral na rede particular de ensino; ou ser egresso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do SENAI, do programa Educação Básica com Educação Profissional (EBEP).

Outros requisitos

Possuir Renda Domiciliar por Pessoa (critério do IBGE) de até 1,5 salário mínimo;

Não ser beneficiário de outros programas de bolsa de estudo ou crédito educativo (PROUNI ou programas de outros Instituições de Ensino Superior);

Não ser aluno de instituição pública de ensino superior;

Não ser funcionário da Federação das Indústria do Estado da Bahia (FIEB);

Não ter concluído curso de graduação;

Não ter sido bolsista do Programa de Bolsa de Graduação do Centro Universitário SENAI CIMATEC.

A Seleção Social para o Programa de Bolsas de Graduação é realizada em três etapas: análise da documentação dos candidatos (fase eliminatória); vestibular presencial e visita social (presencial ou online) com os candidatos aprovados no vestibular.

Cronograma da seleção

Inscrição no site e envio de documentos - até 12/11

Solicitação para atendimento diferenciado no dia da prova – 12/11

Divulgação dos candidatos aceitos na primeira etapa – 21/11

Recursos sobre listagem dos candidatos aceitos – 21/11

Respostas aos recursos – 23/11

Prova – 04/12

Divulgação gabarito preliminar da prova – 04/12

Recursos contra gabarito preliminar – 05/12

Respostas aos recursos e Gabarito Oficial – 06/12

Listagem de Classificação para Visita Social – 09/12

Resultado da Seleção - 25/01/23

Matrícula 1º semestre – 26/01 a 28/01/23

Matrícula 2º semestre – 01/02 a 03/03/23

Para se inscrever no Programa de Bolsa, basta acessar o site do SENAI CIMATEC e optar pela modalidade de seleção social 2023.