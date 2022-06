Senai Cimatec reúne ícones da inovação para inaugurar novo habitat de startups

O Senai Cimatec vai reunir, na próxima quinta-feira (9), alguns dos maiores especialista da área de tecnologia do país para a inauguração de um habitat de startups. O novo ambiente surge com o objetivo de desenvolver iniciativas em rede, envolvendo startups, corporações, investidores, aceleradores, incubadoras, hubs de inovação, instituições científicas e tecnológicas.

A inauguração conta com o Cimatec Startups Conecta Summit, evento que vai contar com a presença de personalidades de destaque das áreas de tecnologia, inovação, diversidade e empreendedorismo de grandes startups e empresas, como Ford, Nvidia, Embraer, Suzano, Vale do Dendê e Nubank, fintech unicórnio brasileira.

Com 25 anos de experiência liderando empresas de tecnologia, Matt Swann, CTO Global do Nubank, e Renan Capaverde, Diretor Senior de Engenharia do Nubank vão participar do painel “Oportunidades de Conexão com o Futuro”. A inauguração marca os dez anos de criação da Incubadora do Cimatec.

O debate contará com outros nomes de peso do mercado da inovação tecnológica, como: Paula Puzzi, gerente de inovação e sustentabilidade da Suzano Papel e Celulose; Jomar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores da Nvidia; Gustavo Schiavotelo, engenheiro-chefe de software e eletrônica veicular da Ford; Gleverson Lemos, head de indústria 4.0 da Embraer; e Paulo Rogério Nunes, co-fundador da Vale do Dendê e da Afar Ventures

“O Habitat Cimatec Startups é um espaço que vai reunir e articular toda a cadeia que atua na promoção de novos negócios de base tecnológica, com o objetivo de contribuir para o aumento da produtividade e da competitividade industrial brasileira”, explica Flávio Marinho, gerente executivo de MPME e Empreendedorismo do Senai Cimatec.

Programação

15:00 - Abertura com apresentação do Habitar CIMATEC Startups

15:20 – Painel “Oportunidades de Conexão com o Futuro” • Matt Swann - CTO Global - Nubank • Renan Capaverde – Diretor Senior de Engenharia - Nubank • Paula Puzzi – Gerente de Inovação e Sustentabilidade - SUZANO Papel e Celulose • Jomar Silva – Gerente de Relacionamento com Desenvolvedores - Nvidia • Gustavo Schiavotelo – Engenheiro-Chefe de Software e Eletrônica Veicular - Ford • Gleverson Lemos – Head de Indústria 4.0 - EMBRAER • Paulo Rogério – Co-Fundador da Vale do Dendê e AFAR Ventures

16h50 – Mesa de Discussões 17:30 - Encerramento

Serviço

O que: Inauguração do Habitat CIMATEC Startups

Quando: 09/06/2022

Onde: SENAI CIMATEC - Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã, Salvador – Bahia

Horário: às 15h