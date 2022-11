SENAI prepara profissionais para manutenção de equipamentos hospitalares

Mais da metade dos dispositivos médicos em hospitais estão vulneráveis a uma invasão cibernética em todo o mundo, de acordo com o relatório State of Healthcare IoT Device Security Report de 2022, da Cynerio. A fragilidade, que atinge, principalmente, as bombas de infusão, pode impactar diretamente na saúde dos pacientes. Além da insegurança cibernética, as unidades de saúde enfrentam a falta de profissionais especializados na manutenção dos equipamentos.

Em função desta demanda, o SENAI Bahia está oferecendo o curso de Pós da Escola Técnica em Manutenção de Equipamentos Biomédicos. O objetivo é qualificar profissionais para atuar de acordo com as normas e procedimentos técnicos, ambientais, de saúde e segurança e especificações do fabricante.

"Há uma carência deste tipo de profissional, que pode trabalhar em hospitais, clínicas de saúde, empresas fabricantes ou revendedoras de equipamentos biomédicos e empresas prestadoras de serviços de assistência técnica", explica o coordenador do curso, Antônio Jorge Duplat.

A situação ficou exposta durante os anos mais agudos da pandemia de Covid-19, quando uma força-tarefa foi montada no SENAI CIMATEC para conserto e manutenção de respiradores e bombas de infusão. "Perde-se uma enorme quantidade de equipamentos por falta de manutenção adequada", acrescenta Duplat.

Formação - Com duração de 10 meses, o curso é 100% presencial com aulas no SENAI CIMATEC, em Salvador. Os candidatos devem ter concluído curso técnico em Eletrônica, Mecatrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica ou graduação (bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia) e áreas afins. As inscrições são feitas pelo site www.postecnicosenaiba.com.br.

Pagamento facilitado – A matrícula (1ª mensalidade) tem 20% de desconto se realizada até 20 de novembro. Para pagamentos de mensalidades até o dia 07 de cada mês, o SENAI oferece desconto de 15% e os estudantes ainda têm várias formas de pagar: Cartão de crédito (parcelado em até 12x), boleto bancário (parcelado de acordo com a duração do curso) e à vista.

Dúvidas sobre o curso podem ser enviadas pelo e-mail postecmanbiomedico@fieb.org.br.