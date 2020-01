Senar inscreve para curso de técnico em agronegócio

(Foto: Divulgação/Senar)

Terminam na próxima quarta-feira (22/1) as inscrições para o Curso de Técnico em Agronegócio, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Desta vez estão sendo oferecidas 240 vagas distribuídas em cinco núcleos do ensino.

São 20 vagas para a Salvador e 40 vagas para Senhor do Bonfim, Gandu, Itamaraju, Luís Eduardo Magalhães e Juazeiro.

Para participar do processo seletivo é necessário ter o ensino médio completo. Os candidatos que são produtores rurais ou pessoas que já exercem atividades em propriedades agrícolas terão prioridade no processo seletivo. As vagas não preenchidas pelo público prioritário serão ocupadas pelo público em geral.

A inscrição é de graça, assim como o curso, que tem carga horária de 1.230 horas, sendo 80% na modalidade à distância e 20% presencial. As aulas vão começar ainda no primeiro semestre de 2020.

A qualificação envolve aulas de disciplinas voltadas para a gestão de negócios agropecuários, como administração, legislação ambiental, contabilidade e economia rural.

A função técnica em agronegócio tem sido cada vez mais requisitada no campo. O profissional atende a um setor em processo de constante modernização e que busca formas mais eficientes para tornar as propriedades rurais rentáveis e produtivas.

O setor Agro corresponde a 23,5% do Produto Interno Bruto do Brasil. Várias pesquisas realizadas por empresas de consultoria, especializadas em recrutamento, revelaram que as contratações no setor aumentaram entre 25% a 40% entre 2016 e 2017. As funções mais solicitadas estão ligadas as áreas de operações, finanças e vendas.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas através da internet, na plataforma do Senar.

O link é o www.senar.org.br/etec.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: 0800.642.0999.