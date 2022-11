Senegal confirma que Mané está fora da Copa do Mundo

A exatos quatro dias da estreia de Senegal na Copa do Mundo do Catar, veio a notícia que nenhum senegalês gostaria de receber: Sadio Mané, principal jogador do país, está fora do Mundial por conta de uma lesão na fíbula (osso da perna). O camisa 10 havia sido convocado e estava entre os 26 nomes que iriam para a Copa, mas na tarde desta quinta-feira (17) a assessoria de imprensa da seleção de Senegal confirmou o corte.

"Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E infelizmente Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo", disse Manuel Afonso, médico que acompanha a delegação, durante entrevista.

O primeiro exame de imagem realizado em Mané indicava a lesão na fíbula, mas deixava aberta a possibilidade do jogador atuar na última rodada da fase de grupos ou, caso Senegal avançasse no Grupo A, disputar um jogo na fase mata-mata. Mas uma nova ressonância magnética constatou a gravidade da lesão e confirmou que o atacante do Bayern não tem condição de disputar nenhuma partida no Catar.

Durante as semanas de apreensão para saber se o jogador teria, ou não, condições de atuar na Copa, diversas autoridades senegalesas se manifestaram prestando apoio ao jogador e indicando que diversas alternativas seriam buscadas para curar Mané. Entre elas, Fatma Samoura, que é secretária-geral da Fifa, afirmou que buscaria ajuda mística para resolver a lesão do craque de Senegal.

"Vamos usar feiticeiros. Não sei (se é eficaz), mas, neste caso, vamos usá-los de qualquer maneira. Esperamos milagres. Ele tem que estar lá (na Copa)", comentou Fatma na última semana à rádio francesa Europe 1.

Ainda não foi confirmado o jogador que será convocado para substituir Sadio Mané na disputa da Copa.

Apesar da infelicidade dos senegaleses, esse não foi o único país a sofrer com lesão de jogadores importantes para as seleções às vésperas da Copa do Mundo. A França, por exemplo, terá cinco desfalques que estariam na lista final do técnico Didier Deschamps, enquanto a Alemanha perdeu Timo Werner e Marcos Reus, e até o Brasil ficou sem Phillipe Coutinho.

