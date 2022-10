Sensitiva faz previsão sobre retorno de Luísa Sonza e Whindersson Nunes: 'Grávidos'

Já imaginou na possibilidade de ver Luísa Sonza grávida de Whindersson Nunes? Foi o que a sensitiva Lene previu e expôs nas redes sociais nesta quarta-feira (12).

Segundo ela, a revelação do retorno do casal está mais próximo do que muitos imaginam. “Eu venho dizendo a muito tempo que esse casal tem volta e que eles ficarão grávidos”, disse a vidente no Instagram. Nos comentários, diversos fãs ficaram chocados com a previsão, mas torceram para que os dois se reconciliem.

A especulação aumentou depois que os dois passaram a se seguir nas redes sociais nos últimos dias. Vale lembrar que a separação entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes teve uma repercussão muito negativa, principalmente após a famosa engatar um namoro com o cantor Vitão.