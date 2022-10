‘Sentimento de dever cumprido’, diz ACM Neto após resultado do segundo turno

Em pronunciamento após o resultado do segundo turno das eleições desse domingo (30), o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) agradeceu aos mais de 4 milhões de votos que recebeu no estado e enfatizou o sentimento de dever cumprido. “Todos nós nos consideramos vitoriosos. Quero agradecer à população e eleitores de cada um dos 416 municípios do interior do estado e agradecer de maneira especial a Salvador”.

Acompanhado de deputados da base aliada, da sua candidata a vice, Ana Coelho, e apoiadores, ACM Neto falou em celebração. “Estou aqui para celebrar a vida, para celebrar a escolha que fiz pela política. Para celebrar a campanha que realizamos”. ACM Neto disputou pela primeira vez o governo da Bahia. Sua atuação empurrou a disputa para o segundo turno pela primeira vez na Bahia desde 1994.

Neto também reconheceu a vitória do candidato petista Jerônimo Rodrigues, desejou sorte e prometeu fazer uma oposição lúcida e comprometida com os interesses da Bahia que, segundo ele, demonstrou no próprio resultado da votação que deseja mudança. Jerônimo foi eleito com 52,79% (4.480.464 votos), enquanto ACM Neto ampliou sua votação em relação ao primeiro turno, alcançando 47,21% (4.007.023 votos). Ao longo da campanha, ACM Neto visitou mais de 300 dos 417 municípios baianos.

“A hora agora é de olhar para a vida das pessoas. Nesse momento nós precisamos olhar para quem realmente, no caso da Bahia, espera um trabalho sério na segurança pública, para tirar a Bahia do primeiro lugar do número de homicídios do Brasil. Trazer empregos, tirando a Bahia da condição inaceitável de primeiro lugar no número de desempregados. Investir na educação. Jerônimo tem agora uma nova oportunidade, já que não fez como secretário, que faça agora como governador. Que a Bahia deixe de ser o estado com o maior número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. É isso que desejamos”, enfatizou.

ACM Neto prometeu fazer uma oposição construtiva. “Nós estaremos acompanhando o governo, fiscalizando, cobrando as medidas necessárias pelo governo. A Bahia precisa de mudança. Quase metade dos baianos disse de maneira muito categórica nas urnas neste segundo turno que deseja mudança. Espero que o governador eleito reconheça esse recado”, avaliou, ao passo que disse estar disponível para ajudar a construir o futuro do estado.

“Eu espero que ele possa representar os eleitores que votaram em mim. Que ele tenha todo sucesso na sua jornada, que ele possa enfrentar os graves problemas que a Bahia vive hoje”, disse Neto, que também pregou unidade e desfazimento dos palanques. “A Bahia não pode permanecer dividida. Nós tivemos uma votação que foi quase igual a dele. Em termos tanto de votos como de percentual. Espero que ele possa, a partir de amanhã, quando vai preparar o seu governo, e, sobretudo, a partir de primeiro de janeiro do próximo ano, ser o governador de todos”.

Salvador

Dentre os agradecimentos, o líder político ressaltou a ampliação dos votos na capital baiana. O candidato obteve mais de 64,51% dos votos válidos em Salvador, margem que, segundo ele, reflete o reconhecimento do trabalho desempenhando em seus dois mandatos como prefeito. ACM Neto ressaltou que na capital, teve mais votos ontem - 1.013.094 – que quando concorreu à reeleição, em 2016 - 982.246. “Salvador deu uma demonstração inquestionável ao reconhecimento do nosso trabalho”. Na esteira, destacou também o trabalho do seu sucessor, Bruno Reis (União Brasil).

Brasil

Na sua fala, ACM Neto também parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente do Brasil neste domingo contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Mais uma vez citou a necessidade de unidade, apontando que o trabalho precisa assumir o rumo de “encerrar um momento de divisão política”. “Queremos paz, queremos unidade. Eu, aqui na Bahia, farei minha parte”, finalizou.