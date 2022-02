Sento Sé: acusada de atropelar e matar motociclista é solta um dia após ser presa

A empresária Rafaela Nascimento Silva, acusada de atropelar e matar um motociclista em Sento Sé, no norde da Bahia, se apresentou à polícia na terça-feira (8), mas foi liberada um dia depois de ser presa. O jovem Lucas Freitas da Paixão, de 19 anos, morreu em setembro do ano passado.

Rafaela se apresentou ontem e foi presa. Contudo, a prisão preventiva da suspeita foi revogada nesta quarta (9), durante audiência de custódia. Ela deve cumprir medidas cautelares, como informar suas atividades à Justiça a cada dois meses e não deixar a região sem autorização de um juiz.

Lucas foi atropelado quando saia de um bar, dando carona a uma mulher que seria amante do companheiro de Rafaela. A polícia diz que Rafaela encontrou essa mulher com o companheiro no bar e houve uma briga.

A suposta amante saiu do bar de carona com Lucas, na moto. Rafaela seguiu os dois e teria causado o acidente propositalmente. Ela fugiu sem prestar socorro.

Na audiência de custódia, a empresária negou que tinha intenção de matar.

Familiares e amigos e de Lucas fizeram um protesto ontem por justiça. Foram 10h de ato, com uma caminhada até o fórum da cidade.