'Sequência que estávamos buscando', diz Mano após terceiro triunfo

O triunfo do Bahia sobre o Fortaleza, por 2x1, na noite desta quarta-feira (11), deixou o técnico Mano Menezes bem satisfeito. Foi a terceira vitória do Esquadrão em três jogos - um pela Sul-Americana e dois pelo Brasileiro -, e agora a equipe figura na primeira parte da tabela.

Com 25 pontos, o Bahia está na nona colocação da Série A, a cinco pontos da zona de rebaixamento. Ao final do jogo, Mano afirmou que era essa a sequência que a equipe buscava.

"Faz parte do crescimento da equipe. E esse crescimento só pode vir com o resultado positivo. É a sequência que estávamos procurando. Já saímos com três resultados positivos, contando Sul-Americana, Brasileiro. O time sobe, vai a nono. Independentemente de ter alguém com jogo a menos, como o Fortaleza, os pontos foram feitos. Os outros ainda têm que fazer. Vamos sair para dois jogos fora. Importante que fizéssemos o resultado hoje, psicologicamente é bom, para a motivação. É bom, para a confiança é bom. Me deixa muito feliz", analisou Mano.

O treinador disse ainda que diante do Fortaleza, o time não sentiu o desgaste pela maratona de jogos que vem enfrentando, mas destacou que alguns erros apresentados durante o confronto foram fruto da pressão sofrida por jogadores mais jovens.

"Não achei que está sentindo a questão física, pelo contrário. Temos corrido bastante e hoje corremos de novo bastante. Os erros, às vezes, acontecem porque ainda temos jogadores jovens, que sentem um pouco a pressão do momento da entrada, precisam passar por mais jogos assim para acostumar. Ao mesmo tempo, erros acontecem. Nós tivemos um pênalti a favor que foi o pênalti do gol da vitória de Gilberto, que foi de erro defensivo do Fortaleza, uma bola rebatida que voltou para a gente. Acontece para um lado e para outro. Temos que valorizar as coisas boas, parar de olhar só o negativo. A equipe assimila bem o entendimento de jogo, ganha maturidade, isso pode nos dar um jogo constante, melhor, com bastante qualidade. É atrás disso que estamos indo e trabalhando duramente para isso. Os jogadores estão se entregando muito. Não vejo problema físico nenhum na equipe", explicou.

O próximo compromisso do Bahia será na segunda-feira (16), quando visita o Coritiba, às 20h, no estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada da Série A.