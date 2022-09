Sequestradores que extorquiam e torturavam vítimas são presos em Salvador e Lauro

Um grupo criminoso responsável pelo sequestro de comerciantes de Salvador e RMS é alvo da Operação NIX, deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), em três bairros da capital baiana e da Região Metropolitana, nesta sexta-feira (23). Três envolvidos tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos nos bairros de Itapuã e Brotas, e outro no Presídio de Lauro de Freitas. Um veículo utilizado nos crimes foi apreendido.

Entre os presos está um funcionário do sistema prisional de Salvador, que foi preso em Itapuã. De acordo com as apurações, os sequestradores torturavam e extorquiam as vítimas, que eram comerciantes de Salvador e RMS. Além das prisões, seis mandados de busca e apreensão são cumpridos nas mesmas regiões. A operação acontece após sete meses de investigações, realizadas pela Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro (CREMS), do Draco. Os delegados Odair Carneiro e Adailton Adan coordenam as ações.

Policiais da sede e de outras unidades do Draco, com apoio de equipes dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Coordenação de Operações Especiais (COE) e da Polícia Penal, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), participam da Operação.