'Ser pai é o meu sonho (...) quero mais de um', diz Leo Santana em entrevista

Os fãs do casal Leo Santana e Lore Improta deverão ter novidades em breve sobre o casamento dos dois. Em entrevitsta à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor baiano afirmou que o casamento 'agora vai'. No bate-papo, publicado neste domingo (05), o artista destacou que que também sonha em ser pai.

"Ser pai é o meu sonho! Ser pai é uma vontade enorme que existe em mim e eu quero muito realizar, com fé em Deus. E quero mais de um (risos)", destacou. Lore e Leo reataram o relacionamento pela quinta vez.

Separados oficialmente desde maio de 2019, o cantor baiano Léo Santana e a dançarina e cantora baiana Lore Improta levaram os fãs à loucura na noite do Dia dos Namorados. Após rumores de que estavam tentando reconciliação desde o final de 2019, Léo publicou um vídeo com Lore em seu Instagram e TikTok, confirmando a volta dos dois.

"Muitíssimo obrigado @loreimprota por ter aceito o convite de gravar um “TikTeko” comigo!❤️", escreveu o cantor na legenda do vídeo. "AHHHHH MEU CASALLLL TÁ VIVOOOO ♥️♥️♥️♥️", comentou uma seguidora. "Meu coração", comentou outra. Com 13 minutos, a publicação já tinha mais de 500 mil visualizações.

Quem também publicou na postagem foi a dançarina Carla Perez, amiga dos dois: "AGORA CASA OU CASA!!", escreveu ela, que é esposa de Xanddy. O cantor e Carla, inclusive, eram frequentemente citados por Léo e Lore como uma referência, quando os dois estavam juntos. Veja o vídeo.