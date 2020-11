'Será um espetáculo', diz Ivete Sangalo sobre Festival Virada Salvador

A cantora Ivete Sangalo, uma das atrações do Festival Virada Salvador 2021, não poderia estar mais feliz com o show que vai ser realizado no Forte São Marcelo, no Comércio. Para o colunista do CORREIO, Osmar Marrom Martins, Ivete falou sobre sua expectativa para o espetáculo.

“Celebrar o Réveillon abrindo as portas de 2021 com esperança, música, alegria, abraçada pela Baía de Todos os Santos é o que de melhor eu poderia imaginar. Um ano que nos impôs tantos desafios, poder levar alegria, levar à minha Salvador, ainda mais para todos os cantos. Com esse cenário natural tão lindo e representativo, mantendo todos os cuidados! Será um espetáculo!”, disse a cantora.

Além de Ivete Sangalo, o cantor sertanejo Gusttavo Lima também se apresenta no festival. A prefeitura anunciou nesta segunda-feira (23) que o Festival Virada Salvador 2021 será totalmente virtual e terá duração de 4h. O evento será transmitido por dois canais de televisão abertos, Globo e Bandeirantes, e pelo canal por assinatura Multishow que vai acompanhar a folia ao vivo. Os perfis oficiais da Prefeitura de Salvador no YouTube e no Instagram também farão a transmissão. A festa será realizada das 22h do dia 31 de dezembro até às 2h do dia 1º de janeiro.

"Tenho certeza que, de todos os anos, a virada de 2021 será a que vai ter a mais ampla cobertura e, consequentemente, repercurssão no Brasil, graças a esse trabalho. Eu agradeço à equipe que trabalhou de maneira empenhada e dedicada para que a gente fechasse com esses três grandes veículos de comunicação que vão passar o réveillon de Salvador para o Brasil inteiro", comentou o prefeito ACM Neto durante o anúncio da festa.

Haverá show pirotécnico no quebra mar do Comércio, e a prefeitura está selecionando outros pontos da cidade onde ocorrerá queima de fogos. Os locais não foram divulgados para evitar aglomerações, mas o prefeito adiantou que esses eventos não serão realizados na Orla.



Este ano a festa terá três patrocinadores: a Coelba, a cervejaria Ambev, e um banco nacional cujo nome não foi divulgado porque ainda está em fase de finalização do contrato.