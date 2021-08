Sérgio Hondjakoff é libertado de cárcere privado em clínica, diz polícia; ator nega

O ator Sérgio Hondjakoff, mais conhecido por viver o Cabeção de Malhação, na Globo, estava entre os internos que ficaram em cárcere privado em uma clínica de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A informação é do G1, que afirmou que o nome completo do ator, incluindo a filiação também, estão na ocorrência policial. Apesar disso, Serginho fez um vídeo negando a informação.

Segundo o Ministério Público, o local foi fechado depois que uma fiscalização encontrou 46 pacientes que faziam tratamento para reabilitação no vício em drogas mantidos em cárcere privado. Dois funcionários foram presos na ação. Todos os pacientes eram mantidos fechados em quartos, sem ter acesso às chaves. As ligações com familiares eram monitoradas pelos donos.

Medicamentos que só devem ser usado sob prescrição foram apreendidos no local, mas os funcionários não tinham receita.

Em outra irregularidade, os pacientes tiveram que pagar uma taxa à clínica para serem vacinados contra a covid-19, apesar da imunização ser gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem comercialização privada no momento.

Depois da ação, assistentes sociais ouviram os internos. Alguns foram encaminhados para outras clínicas. Os que já estavam há mais de 90 dias no local foram liberados e seguiram com familiares.

Os donos do espaço vão responder por sequestro.