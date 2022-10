Série B vai para a última rodada com duas vagas em aberto; veja a classificação

O Bahia frustrou 48 mil torcedores na Fonte Nova, empatou com o Guarani por 1x1 e não confirmou o acesso à Série B na penúltima rodada, disputada na noite desta sexta-feira (28). Como o Vasco perdeu do Sampaio Corrêa na véspera, duas vagas no G4 seguem em aberto para a última rodada, que será disputada no dia 6 de novembro.

Cruzeiro e Grêmio já estão promovidos. Quatro times estão na disputa das últimas duas vagas na Série A: Bahia, Vasco, Ituano e Sport. O Ituano ganhou do Londrina por 2x0 e eliminou o time paranaense, enquanto o Sport goleou o Operário por 5x1 e se manteve vivo.

Baianos e cariocas somam 59 pontos cada, enquanto o Ituano tem 57 e o Sport, 56. Um ingrediente que dará emoção extra é o confronto entre Ituano e Vasco em Itu (SP). Já o Esquadrão visita o CRB em Maceió. E o Sport vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova.

Confira a classificação da Série B:

