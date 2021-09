Série especial do Saúde & Bem-Estar alcança mais de 179,5 mil pessoas no Instagram

Compromisso semanal dos seguidores do perfil do CORREIO no Instagram, o programa ao vivo Saúde & Bem-Estar, apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, completou mais uma série de entrevistas com profissionais de saúde, alcançando mais de 179,5 mil pessoas ao longo de quatro edições. Realizadas nos dias 17, 24, 31 de agosto e 7 setembro, os encontros virtuais, que contaram com apoio da UniFTC, abordaram os temas: “Como está a sua saúde mental?”, “Doenças raras: cuidados, prevenção e tratamentos”, “Como a Medicina de Estilo de Vida pode te fazer viver mais e melhor” e “Como lidar com as dores do seu corpo”. Todas as edições estão disponíveis no IGTV do CORREIO.

No primeiro encontro da série, realizado em 17 de agosto, o programa teve a participação do psicólogo, autor do livro A Verdadeira Saúde e criador do Método Benecer, Diego Sant’Anna. Durante a conversa, ele destacou a necessidade de tomarmos atitudes que minimizem danos à saúde mental e explicou como a pandemia da Covid-19 fragilizou as pessoas. De acordo com o profissional, um passo essencial para o equilíbrio é diminuir as expectativas e cobranças sobre si: “Não tem como estar bem o tempo todo”, apontou. "Atividades físicas, alimentação balanceada e o lazer são atitudes que parecem pequenas, mas que geram uma mudança significativa”, explicou Diego.

A médica especialista em Genética e responsável técnica da Área de Saúde da Apae Salvador, Helena Pimentel, foi a convidada do segundo programa, realizado em 24 de agosto, quando ressaltou a importância do diagnóstico precoce no tratamento das doenças raras. Ela também chamou a atenção para a disponibilidade de assistência gratuita. “A maioria não custa fortunas ou é coberta pelo SUS”, assegurou. A médica, no entanto, reforçou a necessidade de se buscar o acompanhamento da enfermidade desde cedo. “O ideal é que a gente dê o diagnóstico de forma precoce e adequada”, garantiu.

Já no terceiro encontro da série, o entrevistado foi o médico e vice-presidente da Área de Saúde da Rede UniFTC, André Nazar, que trouxe conhecimentos sobre a Medicina de Estilo de Vida. Segundo o especialista, trata-se de uma área que consegue reduzir em até 80% o surgimento de doenças e tem como diferencial a transversalidade do tratamento. “Os agentes transformadores das nossas vidas somos nós mesmos”, explicou. Ele contou ainda que as metas e os limites do tratamento são discutidos com o paciente. “Ele participa das decisões”, completou.

A série de programas especiais foi encerrada com a participação da médica algologista e coordenadora do Itaigara Memorial Clínica da Dor, Anita Rocha. De acordo com a especialista, alimentos ricos em vitamina B e D, magnésio e ômega 3 são alguns dos nutrientes que contribuem com o tratamento. A carne vermelha, por sua vez, pode ter efeito inflamatório. “É preciso entender o que serve de gatilho para cada paciente”.

Nesta terça-feira (14), o Saúde & Bem-Estar abordará o tema “Câncer: prevenção e cuidados”, com a participação do médico oncologista líder do Centro de Oncologia do Hospital Português/Clion, Fernando Nunes. O programa vai ao ar às 18h, através do Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas). Participe mandando perguntas.

O Saúde & Bem-Estar é uma realização do Correio com o apoio da Rede UniFTC.



