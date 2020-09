Série mostra luta pelo direitos das mulheres nos anos 70

Aproveitando a expectativa em torno do Emmy 2020, o canal Fox Premium lança no Brasil neste sábdo (19) a série Mrs. América, que tem dez indicações à maior premiação da televisão americana. Entre elas, a de melhor minissérie e melhor atriz para Cate Blanchett, que estreia como protagonista de uma série de TV neste trabalho.

No aperitivo, o canal exibe dois episódios em sequência. a partir das 22h15. Depois, a estreia acontece no dia 29, sempre com episódios duplos, às terças-feiras. Cate Blanchett encontrou o tom certo para viver Phyllis Schlaflyme, uma escritora conservadora com ambições políticas, que acabou se tornando a principal voz contra a Segunda Onda Feminista - que lutou para aprovar a Emenda de Igualdade de Direitos na constituição no país e garantir igualdade às mulheres em searas como o trabalho, o divórcio e a propriedade.

Ambientada nos anos 70 e baseada em fatos históricos, Mrs. América mostrar como Phyllis se tornar a porta-voz das donas de casa, que decidiram se organizar e lutar também para manter seus privilégios classe média branca. A série vai cruzar estas duas posições do feminismo e suas contradições.

Apesar do tom de defesa da “família e da propriedade” no ambiente externo, a personagem não escapa às próprias armadilhas do machismo - e ai está uma das qualidades da série: mostrar os conflitos de Phyllis, presa a um casamento com um marido autoritário, que passa por cima de suas vontades sem nenhum pudor.

Outros destaques de Mrs. América, escrita por Davhi Waller (Mad Man), é a trilha sonora incrível com sucessos dos anos 70 de Donna Summer, Rolling Stones, The Kinks e Linda Ronstadt, entre outros. E o figurino e caracterização de época impecáveis.

Prêmio Emmy acontece neste domingo (20)

Com o sucesso das plataformas de streaming, o Emmy deixou de ser há muito tempo apenas “o Oscar da TV”. A edição 2020 da premiação que destaca as principais séries e minisséries acontece neste domingo, a partir das 21h, com transmissão pelos canais TNT e pelo TNT Séries. O Emmy, que será apresentado por Jimmy Kimmel, será totalmente virtual, mas vários famosos vão aparecer na telinha. A série líder de indicações é Watchmen, da HBO, com 26, mas a lista é longa e traz outros sucessos como Succession, The Marvelous Mrs. Maisel e The Mandalorian, The Crown, The Handmaid’s Tale e Killing Eve. Neste domingo, às 21h, no Canal TNT.





Maria Bethânia e Gal Costa no show em Copacabana em 2002 (Divulgação)

Doces Bárbaros no Youtube

A partir deste sábado (19), o documentário Outros (doces) Bárbaros estará disponível na íntegra no Canal da Biscoito Fino no Youtube, pela primeira vez em formato HD. O filme registrou o reencontro de Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia como Doces Bárbaros, em um show de 2002, na praia de Copacabana, 26 depois anos da turnê original. A direção é do cineasta Andrucha Waddington. Lançado em 2004 no formato DVD, o repertório do memorável reencontro dos baianos inclui clássicos como Exotérico, O Seu Amor e Chuckberry Fields Forever, de Gil, e São João Xangô Menino, Os Mais Doces Bárbaros e Um Índio, de Caetano Veloso, além de uma canção que Gil compôs para o reencontro, chamada Outros Bárbaros. Cada artista cantou duas músicas dos discos que lançaram na época. O documentário registra ainda ensaios, bastidores da produção, entrevistas com os quatro e ainda trechos da coletiva de imprensa que precedeu os shows, no Rio de Janeiro.

Felipe Guedes e Ana Paula Albuquerque (Foto: Caroline Paternostro/divulgação)

Da Bahia para o Mundo

A cantora Ana Paula Albuquerque e o músico Felipe Guedes se encontram neste domingo, às 18h, para uma apresentação online do espetáculo inédito Da Bahia pro Mundo. O show acontece no Youtube.com/anapaulaalbuquerquecantora, além das redes sociais da artista e reúne canções do repertório baiano, de músicos como Caetano Veloso, Capinan, Roberto Mendes e também faz uma homenagem a Jorge Portugal. “O show vai ser cantando as canções e compositores que a gente se identifica muito, e que tem a cara do Recôncavo”, antecipa Ana Paula. Ana Paula celebra também a parceria com Felipe Guedes. “Felipe é um músico extraordinário, reconhecido por seu talento. A gente já trabalhou muito juntos, e esse projeto é muito especial, é algo que a gente já idealizava" afirma Ana Paula sobre o músico que foi convidado de Caetano Veloso e Ivan Sacerdote para as apresentações que fizeram em fevereiro no Teatro Castro Alves.O acesso é gratuito, mas é possível colaborar através do https://www.sympla.com.br/da-bahia-pro-mundo-ana-paula-albuquerque-e-felipe-guedes__981071.





Na telinha

Cinema - O filme Nada Será como Antes será exibido neste sábado pela Globo, no Supercine. Criada por Guel Arraes e Jorge Furtado, e com direção artística de José Luiz Villamarim, a produção estreou em 2016 como série e mostra os bastidores da chegada da televisão no Brasil, nos anos 50.

Música - O especial Um Abraço em Beirute reunirá artistas como Frejat, Daniel, Fagner, Lenine, Melim, Claudia Leitte, Roupa Nova, Gilberto Gil e Zeca Baleiro e vai arrecadar doações para as vítimas da explosão na capital libanesa, no dia 04 de agosto. Neste domingo, a partir das 15h, na TV Cultura.