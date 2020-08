Sertanejo Cauan é transferido de hospital durante tratamento contra covid-19

Infectado com coronavírus, o cantor sertanejo Cauan, de 38 anos, parceiro de Cleber, foi transferido de hospital em Goiânia. A informação foi confirmada pela família do artista.

A transferência da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) para o Hospital Anis Rassi aconteceu na madrugada desta terça-feira (18).

Os parentes, no entanto, afirmaram que a mudança de hospital não está relacionada ao tratamento dispensado pelo hospital anterior, que apresentava resultados satisfatórios, mas que o tratamento continuará no Anis Rassi.

O sertanejo está internado desde a última quarta-feira (12), quando foi diagnosticado com covid-19. No último domingo (16), a família deu detalhes sobre o estado de saúde de Cauan e divulgou que ele está com 70% do pulmão comprometido pela doença.

O último boletim médico divulgado pelo IOG informou que o cantor estava com com quadro de insuficiência respiratória aguda. "Ainda com dificuldade para respirar em respiração espontânea e uso de ventilação não invasiva", detalhou o boletim.