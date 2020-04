Sertanejo com um toque de arrocha e sofrência   

Contratado pela Universal Music, o baiano Tayrone lança nesta sexta (03) seu primeiro projeto pela gravadora. É o DVD Raiz & Modão, que foi gravado ao vivo em Goiânia, onde a música sertaneja impera. Mas os fãs do artista que já teve o Cigano como sobrenome não precisam se assustar. Ele não vai abandonar o arrocha nem a sofrência, como fez questão de ressaltar.

“Ter tido a oportunidade de gravar um projeto como o Raiz & Modão foi um marco na minha carreira. Sou um cantor de sofrência mas, acima de tudo, sou um apaixonado por música que fala de amor. O sertanejo também faz parte da minha trajetória e eu pude registrar isso através de canções que fizeram e fazem sucesso até hoje”, afirma Tayrone.

O projeto reúne versões de sucessos da música sertaneja como Te Amar Foi Ilusão, Um Sonho Louco e Vidro Fumê (Bruno & Marrone); Cada Volta Um Recomeço e Me Engana Que Eu Gosto (de Zezé Di Camargo & Luciano); Me Apaixonei (A Primeira Vez Que Eu Te Vi) e Eu Duvido (de Eduardo Costa); além de Conveniência e Cê Tá Preparada?, canções inéditas de Tayrone. Essa última ganhou clipe, que também serrá lançado nesta sexta (03).

Pragmático, Tayrone procurou equilibar na escolha do repertório a memória afetiva e a representividade de cada música: “Foi uma soma de fatores. Escolhi canções que sempre significaram algo pra mim (uma fase, um momento) e outras que fizeram muito sucesso e alcançaram o topo das paradas” revela o artista.

Tayrone comemora a parceria com a gravadora: “Foi um presente na minha carreira. É o sonho de qualquer artista”, disse, revelando que pretende rodar o Brasil, com esse show. “O projeto tá lindo e o público merece”, enfatizou.

Sobre a pandemia do coronavirus, Tayrone disse que está seguindo à risca as orientações da Organização Mundial da Saúde: “A quarentena é uma realidade instalada no nosso mundo, hoje, e precisamos cumprir com as nossas responsabilidades, como o isolamento social, lavar as mãos, usar álcool em gel... Eu estou em casa aproveitando a família e produzindo muito”,





Raiz & Modão

Artista: Tayrone

Gravadora: Universal

Lançamento: Hoje, em todas as plataformas digitais