Sertanejo Henrique está em estado grave e respira por aparelhos após acidente

Henrique, à direita, ao lado do colega Netto (foto: reprodução Instagram)

Dupla de Netto, o cantor Henrique segue internado em estado grave após um acidente no fim de semana. Segundo o UOL, o sertanejo respira por aparelhos e segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O cantor não apresentou evolução de ontem para hoje. Na segunda-feira ele tinha o mesmo quadro grave.

A dupla Netto e Henrique é do interior paulista e tem como um dos maiores sucessos "Forçar a Barra", com quase 3 milhões de visualizações no YouTube.

Henrique foi resgatado de um veículo em chamas, gravemente ferido, em Santa Fé do Sul (SP), no extremo Noroeste paulista, na madrugada de sábado (8), conforme informações da Polícia Militar que atuou na ocorrência.

O carro em que estava o músico não conseguiu frear a tempo de evitar o choque com uma picape que estava a frente. O impacto provocou o incêndio do veículo em que Henrique estava. O motorista do outro carro nada sofreu.

Uma equipe da PM da cidade que estava nas proximidades entrou em ação para retirar a vítima das ferragens. Henrique estava desmaiado. Na sequência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.

Segundo o Cabo Colombo, da PM da cidade, o cantor foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Fé do Sul. Depois do atendimento inicial, Henrique foi então transferido para São José do Rio Preto, que fica a 188 quilômetros de Santa Fé do Sul, também no interior do estado.

O paciente foi diagnosticado com traumatismo craniano e passou por cirurgia.