Sertanejo Maurílio está em estado grave e respira com aparelhos, diz boletim

O cantor Maurílio, da dupla com Luíza, tem estado de saúde grave nesta quarta-feira (15), depois de sofrer três paradas cardíacas na noite de ontem, logo depois de participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Ele respira com ajuda de aparelhos, informa boletim médico.

"Paciente em leito de UTI desta unidade apresentando quadro grave, em ventilação mecânica, tendo suportes intensivos. Sem previsão de alta hospitalar", diz o boletim, assinado pelo médico Wesley Medeiros, do Hospital Jardim América, em Goiânia.

Um comunicado do hospital diz que Maurílio deu entrada na unidade na madrugada de hoje, com dificuldade para respirar e dores fortes no peito. "Imediatamente foi atendido pela equipe plantonista, que prestou os primeiros atendimentos, porém durante essa avaliação apresentou parada cardíaca, sendo então reanimado com sucesso. No momento, Maurilio encontra-se em estado grave, recebendo todo suporte necessário", diz a nota.

A equipe do cantor divulgou nota mais cedo afirmando que os shows da dupla previstos para os dias 17 e 18 em duas cidades do Mato Grosso estavam suspensos. "Mais informações sobre o estado de saúde do artista, enviaremos, apenas, via boletim médico. Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento", disse o comunicado.

Luíza usou o Instagram para pedir orações. "Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda a humildade do mundo. Cinco minutos, e dediquem uma oração ao Maurília, por favor", escreveu ela. Outros artistas também enviaram solidariedade. "Peço a todos, MUITAS orações e energias positivas. A nossa fé faz milagres e creio que Deus vai cura-lo logo! #forçaMaurilio", escreveu Maraisa no Twitter.

Gravação de DVD

Maurílio se sentiu mal durante participação na gravação do DVD Não é o Fim do Mundo, de Zé Felipe e Miguel, em Goiânia. A dupla compartilhou os convidados nos bastidores e também no palco, pouco antes de Maurílio desmaiar.

"Estamos todos em orações e mandando energias positivas para o amigo Maurílio, da dupla Luíza e Maurílio. Tivemos a honra de contar com a dupla na gravação do DVD Não é o Fim do Mundo e estamos na torcida pela sua melhora e mais plena recuperação", disseram Zé Felipe e Miguel em comunicado.