Sertanejo Maurílio segue intubado, e mãe faz apelo: 'acorda, filho'

Internado desde o dia 14 de dezembro, após passar mal durante uma gravação de DVD, o cantor sertanejo Maurílio, 28 anos, que faz dupla com Luiza, continua em estado grave. Ele está intubado com ventilação mecânica e, segundo comunicado, está sedado e em hemodiálise contínua.

Em nota compartilhada nesta quarta-feira (22), a assessoria do cantor afirma que ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, está em acompanhamento com hematologia, neurologia e nefrologia. Ele foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) na segunda (20).

A mãe do cantor, Odaisa Delmonte, compartilhou um registro ao lado no filho em seu perfil no Instagram na terça e pediu pela recuperação do músico. "Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando", escreveu na legenda.

Maurílio teve três paradas cardíacas, foi reanimado e foi internado em estado grave.