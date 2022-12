Sertanejo surge de rosto cortado após fã jogar celular: 'Acham que é frescura'

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, postou nas redes sociais que seu rosto foi cortado após uma fã atirar o celular em direção ao palco.

“Campanha: não jogue celulares e nem objetos no palco. Hoje eu fui o premiado. Agora está de boa, estou metendo um gelinho para ver se não fica pior”, iniciou.

“A galera acha que é frescura, que a gente não quer tirar foto, mas não tem nada a ver, é porque infelizmente às vezes pega. Já tomei várias ‘celularzada’, o Guilherme, então, nem se fala”, completou o cantor.

Hugo também alertou os fãs: “O povo às vezes fala: ‘Ah, fresco, não é humilde’. Vem com esse papo de idiota, né, que a gente sempre tem que ouvir. É que machuca, mesmo. É que machuca, mesmo. Pega no olho, no rosto”.

“E você que jogou, eu sei que você não tem culpa, tá bom? Ainda tirei a foto, mesmo com o olho rasgado assim. Pode olhar que a foto está ai. Um beijo para você”, finalizou.