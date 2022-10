Sertanejos ficam revoltados com Ludmilla após cantora criticar colegas que apoiam Bolsonaro

Durante uma entrevista nos bastidores do Prêmio Multishow, Ludmilla foi questionada por uma repórter sobre os cantores sertanejos que estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro (PL) para a reeleição.

"Acho que o sertanejo vive uma realidade completamente diferente. A gente que é do funk, da periferia, está mais chegado ao povo que está precisando de ajuda. O povo foi mais atingido do que a gente pela crise econômica. Eu acho que eles [sertanejos] vivem em outra realidade, e a gente está vivendo o que está acontecendo de fato. É 'L' no segundo turno", comentou.

No entanto, o trecho da entrevista foi parar na coluna do jornalista Leo Dias, do site Metrópoles, com um título, segundo a artista, tendenciosa. No Instagram do comunicólogo, o parceiro de Zé Neto, o cantor Cristiano, respondeu sobre o comentário da funkeira:

Nem eu tenho condições de manter todo mundo bem. Mas quando a coisa aperta, estamos aqui por um bem maior. Dizer que o sertanejo não pensa no povo é uma ofensa. Pode deixar que, se o povo precisar, a gente faz live para ajudar de novo", escreveu.

Já o cantor João Bosco, que faz dupla com Vinícius, relatou que, atualmente, a MPB é o sertanejo. Faz as contas aí, qual foi a classe musical que fez mais lives para ajudar o povo durante a pandemia? Entre outras coisas que fazemos e não divulgamos. Música sertaneja, a verdadeira música popular brasileira", comentou.

Ludmilla se defende

Depois de observar vários cantores sertanejos se reunindo para falar do trecho da entrevista que deu, Ludmilla resolveu se pronunciar alegando que Leo Dias estava querendo colocar uns contra os outros.

"Ele está querendo criar um caso entre eu e os meus colegas de profissão sertanejos. Disse que eles votam no atual presidente porque vivem outra realidade. Qual é a mentira? O que me comove é um certo tipo de coisa, eles é outra, e tá tudo bem".